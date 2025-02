"Pienso que alguien lo tiene", dijo el padre del nene desaparecido en Córdoba

El padre de Lian Gael Flores Soraide, el nene de tres años que desapareció en la localidad cordobesa de Ballesteros Sud, señaló: "Pienso que alguien lo tiene. Me duele mucho".

Elías Flores consideró, en diálogo con la prensa, que "nunca le había pasado esto". "Hace cuatro años que vivo ahí. Todos los días hago el mismo trabajo, el mismo horario. Esta vez no sé qué pasó, que de una desapareció", afirmó.

Al igual que los demás vecinos, Flores se refirió a la presencia de una camioneta sospechosa que circulaba en el predio donde reside la familia: "Había una chata que había entrado al lugar. Eso lo pienso sospechoso. Yo lo conozco a mi hijo bien: no puede ir unos 200 o 100 metros más lejos con semejante calor".

"En esa camioneta que hablan es en lo único que pienso", reveló en diálogo con Cadena 3.



Elias, papá de Lian (Foto: Cadena 3).

Por su parte, Raúl, un vecino de la familia, describió que el sábado por la tarde, "mientras almorzaba", vio una camioneta que tenía los vidrios polarizados.

"Entró. Iba despacito. Pero, de repente, dio media vuelta y se fue", contó el hombre.

Por otra parte, comentó que los hermanos de Lian "lo vieron entrar a la casa y salir de la puerta de la casa por última vez, nada más".

Sin embargo, aseguró que Lian "es inteligente y no se aleja por ahí". Y completó: "Tiene 3 años pero nunca se ha separado, todos los días está por ahí o a la siesta durmiendo, no sé porque esta vez no durmió; ahora debe estar asustado, llorando, porque él es de llorar".

Además, aseguró que ninguno de sus hijos se perdió nunca en la localidad ni en el campo "ni por un momento".



La Policía busca a Lian en la zona (Foto: Cadena 3).

Y sumó: "Solo sabe Dios lo que habrá pasado; o alguien nos ha estudiado, no se sabe. Nunca recibí amenazas ni nada, yo soy una persona tranquila y no de hacer problemas; no puede ser de aquí alguien que venga y se lo lleve".

El fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, afirmó que, por el momento, no se obtuvieron resultados positivos en la búsqueda para dar con el paradero del menor.

"No hemos tenido resultados positivos. Peritamos tanto afuera como adentro del predio", contó Delgado acerca de cómo avanzan los operativos.

Informe de "Siempre Juntos". Entrevista de Juan Federico.