"No hay más tiempo": la carta abierta de Alejandro Lerner al próximo presidente

Alejandro Lerner escribió una carta dirigida al próximo presidente elegido por los argentinos en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo, en las cuales se disputan el cargo Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman.

El músico le pidió al próximo candidato que gobierne el país que tenga capacidad, decencia, entusiasmo y compromiso. También dijo que le gustaría volver a sentirse argentino "sin grietas ni partidismo".

Tras la publicación, Lerner habló con Cadena 3 y señaló que no tiene tiempo para apoyar un partido político. "Para el ciudadano que no tiene un interés partidario, lo que quiere es la verdadera justicia social donde todas las necesidades se atiendan".

En ese sentido, el músico dijo que "los de derecha e izquierda se parecen cada vez más" y aseguró que se ha llegado al fin de la ideología. "La gente quiere funcionarios con capacidad. Si estos gobiernos son de justicia social, no entiendo cómo los argentinos son más pobres y los políticos más ricos".

Advirtió que la sociedad ha naturalizado una realidad "antinatural" y que el problema que tiene el país es moral. "De los políticos quiero un servicio y no tengo tiempo para aplaudirlos, quiero que hagan su trabajo".

Qué dice la carta de Lerner al próximo presidente

"Tenía ganas de comunicarme con usted antes que se encuentre envuelto o envuelta en las responsabilidades, los compromisos, las presiones, los quilombos y todo el poder que va a tener cuando usted finalmente se siente en el sillón presidencial", comenzó el cantante.

"Más allá que yo lo haya votado, o no, vamos a tener que convivir con usted y su equipo por cuatro años más de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras ilusiones y urgencias: "¡Háganos la gamba!", pidió.

Para Lerner, es importante que "nos ayude a retomar el camino del trabajo, de los valores y de una argentinidad digna y sin grietas. ¡Queremos vivir en paz!".

"No le voy a pedir que cumpla con todas sus promesas: ya hemos visto que no hay nada más frágil que una promesa que se pierde entre los remolinos de las campañas. Esta vuelta le pido que no se olvide de los jubilados, ellos tienen menos tiempo para seguir esperando y hasta ahora siempre los han cagado. Que el trabajo de una vida entera se les reconozca a través del esfuerzo de todos los ciudadanos que pagamos impuestos para que regresen a la gente y que no sean devorados por la infinita avidez del estado. Que vuelvan a la gente, tan simple como eso, los niños, los jóvenes, los maestros, los médicos y los desafortunados".

El músico también le pidió que "busque capacidad, decencia, entusiasmo compromiso. Por favor, no se olvide de que la torta no es suya, aunque sea suculenta, es que si todos muerden, no alcanza para sacar nuestro país adelante".

"Estamos cansados de que nos digan que cuando asumieron no sabían que las cosas ''estaban tan mal'' y por eso no pudieron corregir el rumbo y volvemos al pasado", se quejó.

Propuso que busquen "profesionales, valores, y fortaleza moral. No tenemos más tiempo para ladrones avivados, machos pistola e intermediarios. No queremos ni podemos seguir viviendo con tanto miedo. No es justo. Usted tiene guardaespaldas, nosotros no. Ustedes tienen fueros, nosotros no. Queremos que sentirnos seguros sea normal, que en vez de poner el palo en la rueda, le puedan poner la rueda al palo para que todos podamos avanzar".

"Quiero la celeste y blanca sin odio. Quiero volver a sentirme argentino sin grietas ni partidismo. Cuente conmigo para lo que pueda aportar, pero por favor esta vez no nos defrauden... le deseo mucha suerte y que Dios los ilumine y bendiga. Con afecto. Alejandro Lerner, argentino", cerró.

Entrevista de Miguel Clariá.