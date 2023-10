Burnout: qué es el síndrome de desgaste profesional, síntomas y cómo prevenirlo

El burnout, también conocido como síndrome de desgaste profesional, síndrome de sobrecarga emocional, síndrome del quemado o síndrome de fatiga en el trabajo fue declarado, en el 2000, por la Organización Mundial de la Salud como un factor de riesgo laboral, por su capacidad para afectar la calidad de vida, salud mental e incluso hasta poner en riesgo la vida del individuo que lo sufre.

El agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño personal son algunos de los rasgos del estrés crónico, según la psicóloga estadounidense Christina Maslach. La OMS definió a este síndrome como "el resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo, que no se ha manejado con éxito".

Son varias las circunstancias que favorecen la aparición de este cuadro, por ejemplo, la sobrecarga laboral, la presión, falta de apoyo, escasa autonomía, poca participación en la organización, gestión y planificación, indefinición de actividades, carencia de innovaciones laborales e incomodidad física.

La directora de CoEducation Consulting, Beatriz Arias, habló de este tema con Cadena 3 y sostuvo que hubo un "antes y un después" por la pandemia. Explicó que, en otros tiempos, el estrés en el trabajo no estaba habilitado como motivo de queja. También existía una idea de no quejarse tanto en el trabajo.

"Durante la pandemia, ese estrés laboral se comparte con otras personas. Lo social alivia la sensación de estrés y burnout. Lo que pasa hoy es que la gente vuelve a elegir trabajar con otras personas, cuando en la pandemia se trabajaba desde casa", precisó.

Consultada respecto a si los jóvenes hoy son más sensibles que antes, Arias instó a no utilizar el término "generación de cristal" como despectivo hacia los jóvenes. "Si se me muere una mascota, como fue el caso de una mujer hace unos meses atrás, yo tampoco iría a trabajar porque mi mascota me acompañó siempre. La generación de cristal vive desde el 2001 en adelante y no vivió lo mismo que la gente mayor. La pandemia les sacó a los jóvenes la posibilidad de socializar y se criaron en un mundo de redes sociales totalmente agresivo", explicó.

Además, sostuvo que algunas empresas están muy preocupadas por este problema, que se traduce en rotaciones, aparente falta de compromiso y ansiedad laboral. Arias dijo que cuando estas variables se identifican, las empresas trabajan en la forma de gestionar las emociones de sus empleados.

"El mundo cambió y el liderazgo es otro. Hoy se habla de gestionar las emociones, que antes no se tenía en consideración. El líder mejor preparado es aquel que puede gestionar las emociones de las personas", dijo Arias en diálogo con Cadena 3.

Por otra parte, la entrevistada advirtió que en Argentina está muy deteriorado el sistema social y laboral. "Nosotros vivimos siempre con una idea de bienestar de un país que ya no tenemos. Nos comparamos con el país que éramos hace 30 años o con otras naciones".

"Todos tenemos la oportunidad, todos los días, de construir una mejor realidad. Siempre hablamos mal de nuestro país y de nosotros mismos, esto no puede ser. Hay que construir una realidad optimista", finalizó.

Entrevista de Miguel Clariá.