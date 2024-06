Neuquén aprobó un plus salarial por presentismo docente y hay paro de 48 horas

La Cámara de Diputados de Neuquén aprobó este martes la ley que establece el pago de un adicional para los docentes que no excedan las tres faltas trimestrales.

La suma, remunerativa y no bonificable, será del 15% de la asignación del cargo u horas cátedra que mensualmente les corresponda. El plus, que se calculará con los haberes en forma mensual y se liquidará trimestralmente, comenzará a abonarse en el mes de septiembre.

La norma fue aprobada con 25 votos positivos aportados por los bloques de DC-Comunidad, MPN, PRO, Hacemos Neuquén y por los unipersonales JxC-UCR, Juntos, Avanzar, Neuquén Federal y Arriba Neuquén. En tanto, sumó tres votos negativos de los bloques UxP, PTS-FIT-U y FIT-U.

Claudio Domínguez, diputado del Movimiento Popular Neuquino autor de la iniciativa, aclaró a Cadena 3 que la medida es de carácter voluntaria, que no afecta el salario del plantel trabajador y remarcó que no genera ningún esfuerzo extra en la jornada laboral por lo que no puede considerarse inconstitucional. “Es un plus, nadie está obligado, es voluntario”, sintetizó el legislador.

Claudio Domínguez, autor de la iniciativa (Foto: Neuquén.com)

En el plenario de la mañana se eliminó el requisito de capacitaciones para acceder al adicional y se definió la elevación del ítem del 10 a 15% de la asignación del cargo u hora cátedra.

Tras la aprobación, la Asociación de Trabajadores de la Educación de esa provincia (ATEN) anunció un paro de 48 horas desde este miércoles y una movilización a la Casa de Gobierno, ya que aseguran que es inconstitucional y que afecta el derecho a huelga.

El gremio de ATEN se movilizó contra la ley (Foto: LMNeuquén)

Domínguez remarcó cifras preocupantes sobre el ausentismo docente en Neuquén: según afirmó, se gastan 100 millones de dólares anuales en licencias; alrededor del 30% de los docentes están ausentes; se emiten entre 1.000 y 1.200 certificados médicos diarios; y el 40% de estos certificados se entregan los lunes o viernes. De todos modos, aclaró que con la justificación y el certificado correspondiente se cobrará igual.

"Estamos hablando que la provincia gasta en licencias 100 millones de dólares anuales. 20 millones de eso son suplencias de suplencias. Con un poco de que recuperes", enfatizó Domínguez sobre cómo se financiará el adicional por presentismo.

Sobre los cuestionamientos por dar un premio por hacer lo que "corresponde", aseguró: "Tenemos que ver el tema de cómo realmente empezás a bajar el abuso de licencias que existe en el Estado. Y una de las formas, justamente, es a través de un premio".

A pesar de las críticas, Domínguez sostiene que este premio incentivará a los docentes a asistir a clases y, en última instancia, beneficiará a los estudiantes. "El que está enfrente es un menor de edad, es un alumno", dijo.

"Vos tenés derecho a la educación. Y después vos tenés las personas que están obligadas a garantizar ese derecho, que son parte del Estado", concluyó.

Y graficó: "Es un premio porque castigo sería sacar del sueldo, descontarte como fue en en el año 1991con Néstor Kirchner en Santa Cruz, que descontaba el 35% del salario a los docentes que faltaban y se perdía el presentismo. Y después lo aumentó en un 70% del salario. Ese era un castigo. Porque muchos de los gremialistas tal vez tienen la foto de Néstor en la oficina y no se dan cuenta que él, cuando fue gobernador, fue el primero en implementar el presentismo".

Entrevista de Miguel Clariá.