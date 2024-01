La Mona Jiménez adelanta su show en el festival Bum Bum

En su cumpleaños número 73, la Mona Jiménez agradeció por los saludos y por el amor de sus fanáticos y anunció en exclusiva en Cadena 3 que adelanta su actuación en el Festival Bum Bum.

Confirmó que subirá al escenario a las 22 horas este viernes y sábado, debido al pronóstico, que amenaza con lluvias para después de la medianoche.

"Si el tiempo está bueno canto con Ulises una o dos canciones y el sábado canto con Damas Gratis también", comentó.

Dijo que este jueves desde las 6 hay fanáticos en la puerta de su casa para desearle feliz cumpleaños y mencionó que a la tarde espera a más de mil fanáticos.

"Para mí es un amor y un cariño inmenso porque todos los años los chicos me quieren ver bien y yo me estoy cuidando para estar bien", manifestó.

Noticias La Mona saluda a sus fanáticos desde su balcón Video

Además agradeció en reiteradas oportunidades a Cadena 3, que es "como su familia" y consideró que "es un locutor más".

Reveló también estar celebrando sus 57 años en el cuarteto. "Cumplí 16 años un viernes y ese domingo debuté en LV2. Desde ahí no paré más de cantar cuarteto y no cambié nunca de estilo", recordó.

Por otra parte, invitó a escuchar su nueva canción "Este es el baile", que presentó con un videoclip "futurista" en Youtube.

Y agregó: "Hace dos años no sacaba una canción nueva, así que este es un regalo".

A su vez, se dejó ver emocionado al evocar que lo siguen distintas generaciones. "Hoy los que más me siguen son los chiquitos de 10 años y es muy fuerte ver a los padres o abuelos llorando porque me han visto cuando yo era jovencito", expresó.

Y amplió: "Cuando empecé yo era un niño, era otra era. También me pasó en el Lollapalooza, que era un público muy cheto y fue algo muy intenso para mí que sepan mis canciones; y hoy va gente que no me conoce y quiere conocerme antes que pase algo raro".

Sin embargo, reiteró a modo de conclusión y para la alegría de miles: "Estoy cuidándome mucho".

Informe de "Siempre Juntos".