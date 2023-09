Ganó una beca de Cadena 3, se recibió de enólogo y su vino fue premiado

En el año 2002, Cadena 3 sorteó entre sus oyentes una beca para estudiar la Licenciatura en Enología. Se trataba, por entonces, de una carrera incipiente que lejos estaba de tener el auge que tiene hoy en día.

En ese momento, un oyente escuchó del concurso e inscribió a su amigo, quien ganó la beca.

Fue así como Daniel Heffner dejó los estudios de bromatología que cursaba en el segundo año del Instituto Superior de Berrotarán, tomó el colectivo y, en 24 horas, estaba en Mendoza comenzando su camino como enólogo.

Daniel Heffner es enólogo asesor de nueve bodegas.

En el año 2006 se recibió. Comenzó trabajando en Mendoza hasta que, en 2008, se mudó a Cafayate, donde reside hasta la fecha.

En la actualidad realiza varios asesoramientos enológicos. El pasado 8 de septiembre fue parte del jurado que evaluó -a ciegas- más de 380 etiquetas de vinos, en el marco de la segunda edición del Concurso Nacional de Vinos Guarda14, que tuvo lugar en Park Hayatt Hotel de Mendoza.

En simultáneo, mientras cumplía con su rol de evaluador, sus vinos también estaban siendo evaluados.

En la gala de premiación, que tuvo lugar esa misma noche en la antigua Bodega Arizu, Daniel no pudo ocultar su cara de asombro y felicidad al enterarse que uno de sus vinos había sido galardonado con la Medalla de Gran Oro al obtener más de 95 puntos. Recibió, además, la mención como el mejor vino tinto del certamen.

Se trata del Almandino Reserva Blend 2019, de Bodega Dal Borgo, compuesto por Malbec, Tannat y Cabernet Franc.

Almandino Reserva Blend 2019, de Bodega Dal Borgo, compuesto por Malbec, Tannat y Cabernet Franc.

"Fue algo inesperado. En 2002, la enología estaba empezando su mejor momento, pero en un pueblo tan chico como Berrotarán no sabíamos qué era ser un enólogo", dijo Daniel en diálogo con Cadena 3.

Recordó que su amigo Juanjo fue quién lo inscribió en el concurso que organizó Viva la Radio, con la conducción de Rony Vargas. "Salí sorteado, luego me llegó una carta que decía que debía presentarme para obtener la beca. Agarré la mochila y me fui. A las 23 salía el colectivo a Mendoza. Cuando llegué, me tomé un remís a la universidad y estaba la gente de Periodismo y Locución, que había organizado el concurso con la radio. Me dieron un departamento para que me acomodara y empecé ese mismo día a tomar las clases".

A lo largo de su carrera, Daniel conoció a muchas personas. "Estoy muy contento. Estuve hasta 2008 en Mendoza, donde trabajé en bodegas muy importantes".

Al poco tiempo, se enteró por un anuncio del diario que en Cafayate buscaban un enólogo. Se comunicó para que le explicaran en qué consistía lo que él debía hacer, fue a la entrevista, quedó seleccionado y se mudó de localidad.

"Me salió la oportunidad para ir a Cafayate. Hice mi primera vendimia en 2009 como enólogo de una bodega pequeña, ahí empezó mi vida profesional con el asesoramiento de distintas bodegas y hoy soy enólogo asesor de nueve bodegas", explicó en diálogo con Cadena 3.

Respecto a la oportunidad que tuvo de estudiar enología y a los sucesivos cambios que ha tenido en su vida en los últimos años, Daniel destacó que siempre trabaja con honradez y dedicación.

"Todos tenemos ese tren que pasa una vez en la vida. Podés no subirte, pero si te subís, hay que mantenerse en viaje. Fueron muchas cosas que marcaron mi vida", reflexionó.

Por último, explicó que Cadena 3 representa para él una gran compañía. "Cuando me fui a vivir a Mendoza, me llevé una radio chiquita tipo despertador y vivía escuchando programas como Noche y Día. La radio para mí es una compañía muy grande".

Informe de Yeny Ortega Benavides.