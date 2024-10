Futuro incierto en Aerolíneas: se acelera el debate sobre la privatización

Con el objetivo de acelerar el debate sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas, desde las Cámaras de Diputados y Senadores iniciaron la conformación de una comisión especial para llevar adelante el proceso.

En ese marco, Martín Menem, que preside Diputados, y su par en el Senado, Victoria Villarruel, solicitaron a los bloques que manden la lista de nombres de los legisladores que proponen para integrar la Comisión Especial Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones.

Luis Franco, piloto y director de Aeromarket, aclaró en Cadena 3 que Aerolíneas Argentinas enfrenta un problema muy complejo "que requiere un tratamiento muy cuidadoso".

Franco destacó la necesidad de mantener las conexiones aéreas en el país, a pesar de las dificultades financieras de la compañía.

Advirtió que "todos los caminos parecen llegar a una vía muerta" y consideró que la idea de que los empleados tomen el control de la empresa es "poco viable". "Necesitarían ir a una fórmula en donde la compañía debería dejar de prestar servicios internacionales", sostuvo.

Y agregó: "Si los empleados están dispuestos a reducir su flota a 30 o 40 aviones y a tener 100 empleados por avión, pueden hacer una empresa rentable y tendrían que renunciar a muchos privilegios".

A su vez, dijo que hay que poner el foco en la gerencia de compras de la compañía, "porque ahí se están yendo millones y millones. Consideró que hay que hacer una auditoría "muy prolija porque en muchos sentidos sigue siendo una caja de La Cámpora".

"La empresa puede quebrar, porque si es insolvente va a quebrar; el desafío es poder poner en caja a la compañía erogando los menores recursos del Estado", manifestó Franco.

Y amplió: "Me informa gente de la compañía y del Gobierno que el jefe de Gabinete habría conseguido un gerente de operaciones para que la empresa no deje de operar a mediados de octubre, pero el gremio de Pablo Biró lo está presionando por todos lados para que no asuma".

En el debate sobre la privatización, el piloto Enrique Piñeyro, consideró -en diálogo con Luis Novaresio- que "una aerolínea de bandera no tiene que ser rentable". Ante ello, Franco respondió que no se puede "pensar problemas nuevos con una mente vieja" y aclaró que el concepto de línea aérea de bandera "ya no existe".

Y cerró: "Recalde convirtió en una caja más a Aerolíneas Argentinas para acomodar y tener allí una fuente de recursos inagotables y así destruyó lo poco bueno que tenía".

Entrevista de "Siempre Juntos".