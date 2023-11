Es cordobesa por adopción, vive en EE.UU. y ayuda a latinos a obtener la visa

Delia Rodríguez-Masjoan es una estadounidense hija de argentinos y ayuda a personas de todo el mundo, sobre todo latinoamericanas, a obtener la visa para poder ingresar al país norteamericano.

Delia pasó sus primeros 6 años en Estados Unidos y luego sus padres decidieron regresar a Córdoba a mediados de los setenta.

Sin embargo, ella volvió a Estados Unidos en 1987 y desde ese momento vive allá, desde donde brinda ayuda a las personas que buscan migrar o inmigrar al país norteamericano.

En diálogo con Cadena 3, comentó que tiene un programa de radio en EE.UU. hace 27 años donde la gente llama y le hace preguntas sobre su caso de inmigración.

"No es fácil obtener una residencia legal en Estados Unidos ni permisos para vivir allí, ya que es complicada la situación del asilo político, tampoco existe el permiso por tener un hijo en el país, y hay muchas restricciones", dijo.

En ese marco, informó que actualmente el gobernador de Texas está llevando aviones y autobuses llenos de inmigrantes recién llegados a distintos estados de EE.UU: "Por ejemplo son trasladados a Nueva York y Boston, y estas ciudades deben ofrecer albergue, educación y oportunidades a esta gente y es bastante dramática la situación que pasan".

Delia contó que trabaja en escuelas públicas que se dedican a la educación enfocada en chicos mayores de 17 años que llegaron en los últimos tres años a Estados Unidos y que no tienen una "formación normal educativa".

Además, habló de las distintas visas para ingresar al país: "Existe la Visa J que utilizan muchas empresas en vacaciones donde reclutan jóvenes que van a trabajar a EE.UU. por un periodo de tres meses, y con esa Visa sí podés trabajar; en cambio, si vas con una Visa de Turista y no tenés ese permiso, no vas a tener la misma oportunidad, porque en Estados Unidos no podés cambiar la Visa y obtener la de Trabajo".

Y aclaró: "Corrés el riesgo de que si se enteran en Estados Unidos podés tener problemas en tu próxima visita al país".

También comentó de la existencia de otros permisos de ingreso: "Existen muchas visas: para artistas, para habilidades excepciones, para profesionales en un área donde se necesitan más de ese tipo, para periodistas, entre otras".

Por su parte, también distinguió la situación de inmigración con la administración de Biden y Trump. Si bien dijo que la ley no ha cambiado desde 1986, advirtió que "lo que hay ahora son personas que están entrando y que durante la época de Trump se intentaban deportar o mantener detenidos por mucho tiempo en cárceles de Estados Unidos".

Y amplió: "Con Biden ahora se les permite solicitar algo; si es una persona que tiene miedo a la persecución, solicita el asilo, si es alguien que viene de un país que pone en riesgo a sus ciudadanos, se le da un permiso temporal, y así".

Por último, Delia compartió su número de teléfono para quienes busquen asesorarse para obtener los debidos permisos para estar en Estados Unidos: +14017816464.

Entrevista de Miguel Clariá.