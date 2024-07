Es ciega y primera escolta en Derecho: "Hay que liberarse de ciertos prejuicios"

Martina Grión tiene 22 años y es oriunda de Colonia Caroya. De niña fue perdiendo la visión progresivamente hasta quedar completamente ciega y en la actualidad estudia Abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, donde fue reconocida por su alto rendimiento y es primera escolta por su promedio de 9.90.

Tras contar su historia de vida, donde puso el foco en sus pasiones, sus metas y las habilidades que desarrolla desde hace muchos años, como el canto y el estudio, también hizo foco en lo que significa para ella ser escolta en la alta casa de estudios de Córdoba: "Más allá de la satisfacción que me trajo y el logro que significa para mí y los que me rodean, sentimos también que es una cuestión de demostrar que a veces hay que liberarse de ciertos prejuicios con los que uno se encuentra todos los días. Y no son prejuicios desde la mala intención, sino que están instalados socialmente y estos hechos están buenos para empezar a trabajar desde ese lugar".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A su vez, explicó que para estudiar ella tiene un programa en la computadora que es un lector de pantalla, y lo que hace es transformar en audio todo lo que está escrito en la pantalla, y de esa manera puede escuchar los libros que están digitalizados.

En esa línea, Martina dijo que para estudiar "el sistema braille quedó bastante obsoleto con la llegada de la tecnología", aunque reconoció que sí sirve "para algunas cuestiones". Y amplió: "Pero a la hora del estudio, sobre todo en carreras que tienen tanto contenido, se hace muy dificultoso y la tecnología ha facilitado todo eso. A finales de la primaria ya lo empecé a utilizar y desde ahí lo usé siempre".

La joven contó que en la facultad se encontró con otras personas con discapacidad visual, pero que lamentablemente no cuentan con todas las herramientas y en esos casos sí se hace más dificultoso llevar adelante el estudio de esa forma. Por lo que señaló: "Está bueno que sepan que estos métodos están y son muy útiles".

Por último, tras manifestar que "las dificultades están pero uno las puede ir superando", reconoció que "es muy necesario el apoyo de los seres queridos, pero es posible y estoy feliz de dar este mensaje".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Siempre Juntos".