Economista dijo que el nuevo Gobierno necesita "controlar" los planes sociales

Tras la definición electoral que consagró a Javier Milei como futuro mandatario, es una incógnita en el país qué pasará con los planes sociales.

La polémica se da porque, si bien durante la campaña electoral Milei prometió "menos gasto público" para lograr la reducción del déficit fiscal, ahora reiteró que la próxima titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, será la única quien tenga la "billetera abierta".

Patricio Canalis, economista de Idesa (Instituto para el Desarrollo Social) habló en Cadena 3 de los planes sociales y sostuvo que lo particular en su manejo "no es que haya intermediarios, porque debe haberlos", sino que "el Estado le cede el control a privados, ya que las agrupaciones sociales son privadas". Y agregó: "Así, no es el Estado el que controla sino un privado que puede llegar a tener otros objetivos".

En ese marco, indicó que de momento lo que se sabe "es que no se quieren eliminar fondos sino eliminar a estos intermediarios, y por ahí incrementar los controles para los beneficiarios, que hoy prácticamente son nulos".

Canalis admitió que el "cómo" lo va a hacer Milei "es una incógnita". Y expuso: "Una alternativa puede ser girar los fondos a una tarjeta como pasa con la Asignación Universal por Hijo o con la tarjeta Alimentar, pero no está claro el papel que tendrían los municipios”.

Y aclaró: "El Estado nacional necesita estructura, incluso para un programa de la AUH necesita apoyarse en los municipios para hacer operativos de campo". Por ello, sostuvo que "es necesaria la intermediación de alguien".

Señaló que será sobre el Potenciar Trabajo donde se focalizará esta intervención de las organizaciones sociales. Y argumentó: "Hoy son 1.260.000.000 beneficiarios, lo que equivale a una caja de 100 millones de dólares al mes, lo que es un número considerable para las cuentas públicas de un país".

Además, cuestionó que "las organizaciones sociales venden gobernabilidad al Gobierno de turno" y aseguró que "van a bregar por no perder esta caja".

Canalis consideró que "la inmensa crisis laboral llevó a que representen a los desempleados e inactivos y llegaron a tener más poder incluso que los que representan a los trabajadores, que son los gremios".

Por ello, advirtió que "dejar la selección de los beneficiarios a los movimientos sociales no es un buen comienzo, por lo que un paso muy importante es eliminar a los intermediarios que hay ahora".

También estimó que "la caja no va a aumentar ni se va a reducir, lo que va a pasar es que va a mejorar la efectividad de la política pública porque va a estar enfocada es quien realmente lo necesita". Y opinó que "es un cambio que va a ser positivo, que necesita del Estado Nacional ciertos controles que hoy no hay".

En ese sentido, dijo que "las declaraciones que hizo Milei van en ese sentido". Y explicó: "Sobre lo que es contención social dijo que no planea recortar, incluso si hay que aumentarlo lo va a hacer, a expensas de otras partidas de gasto público".

Y concluyó: "Desde Idesa planteamos que el Estado reconozca que si no podés gestionar un plan social de las características del Potenciar Trabajo, lo elimine directamente y que se enfoque en otro tipo de plan con alguna condicionalidad: con requisito de educación a los hijos, de que los vacunen, etc.”.

Entrevista de "Siempre Juntos".