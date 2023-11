Por los planes sociales, no hay trabajadores para cosechar cítricos en Misiones

Ricardo Ranger, productor de frutas cítricas en El Dorado, Misiones, contó que hay días que tiene más ladrones en su quinta de naranjas y limón que personas trabajando.

“No hay gente para trabajar porque no quieren hacerlo en blanco y es un problema de todo el país, sí quieren trabajar en negro, blanquearse no”, indicó Ranger a Cadena 3.

Y amplió: “El Estado tendría que modificar la forma en que hace las cosas, hoy podría tener 15 personas más y tengo cuatro cosecheros, aparte que no conseguís un podador, un tipo para control de hormigas, no conseguís nada”.

“Esto comenzó hace 20 años cuando arrancaron los planes sociales y cada año se fue agravando porque el Estado nacional cada vez le paga más a la gente para que no labure, hay tipos que cobran 200 o 300 mil pesos; y un cosechador cobra entre 7 y 10 mil pesos por día y trabajan seis o siete horas”, comparó.

Y aclaró, que a estas personas “no se les cae el plan pero igualmente no quieren registrarse para trabajar en blanco”.

“Nosotros queremos trabajar con gente de la zona y alrededor de mi quinta hay más de 2 mil personas que cobran planes sociales; en todos los lugares tienen el mismo problema, nadie te va decir que tiene personal en negro pero no les queda otra”, reconoció.

Asimismo, reveló que hay quienes viajan a los países vecinos a trabajar porque el tipo de cambio los favorece.

No obstante, aclaró: “Yo no voy a dar trabajo en negro y si esto no cambia me voy a retirar, me estoy fundiendo, hace cuatro años venimos perdiendo un millón o 1,5 millones de kilos de limón”.

“Me parece que a la clase política no le interesa, en otros países hablan de la producción y el trabajo, acá sólo piensan en juntar votos”, destacó.

“Mi papá comenzó con este trabajo en 1962, tenemos venta pero no tenemos gente para laburar, encima los que vienen a trabajar lo hacen de martes a jueves y el viernes no te laburan más”, describió.

“No tienen ganas, ni interés, ni necesidad de laburar”, cerró.

Entrevista de Rodolfo Barili.