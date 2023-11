Puente al Empleo: "No queremos que alguien tenga un plan toda la vida"

A partir de enero, los planes sociales se convertirán en "programas de inclusión laboral" y sus beneficiarios deberán cumplir con la contraprestación correspondiente y cumplir con capacitación obligatoria con el fin de tener mayores chances de conseguir un empleo privado, anunció este martes el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa.

Anticipó que quienes cobran planes tendrán "capacitación obligatoria" y serán inscriptos en los mecanismos de controles de contraprestación. Los programas sociales tendrán capacitación laboral obligatoria, inscripción en las bolsas de empleo de cada una de las ciudades y de cada una de las gerencias de empleo, y, además, van a tener el control de contraprestación. También anunció que "se pondrá en marcha el programa Puente al Empleo: el que pase a trabajar en una empresa mantendrá el beneficio durante un año; las empresas deberán complementar los ingresos hasta llegar al salario mínimo y, a cambio, no pagarán cargas sociales durante dos años".

Roberto Sukerman, jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo de la Nación, destacó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario: “Se está avanzando en que el Potenciar Trabajo deje de ser una ayuda y pase a ser trabajo genuino. Nosotros necesitamos que la gente gane dinero por prestar servicios. La decisión es que ese programa pase al Ministerio de Trabajo y que la gente se capacite y se inserte en el mercado”.

“Lo que queremos es beneficiar a las Pymes, que son las que tienen mayor presión tributaria. Esto que plantea Massa está dentro de todo un marco de generación de trabajo formal. No queremos que alguien tenga un plan toda la vida”, añadió.

El Puente al Empleo es una apoyatura que brinda el Estado, en la que paga la mitad del salario del trabajador durante un año y se le condonan los aportes sociales a la empresa por dos años. “Por supuesto que si la persona continúa en el trabajo después del año, el Estado va a dejar de pagar el plan. Vamos a subsidiar la fuente de trabajo”, continuó.

“La Argentina tiene hoy 36 meses consecutivos de crecimiento del empleo registrado. Sin embargo, tenemos cerca del 35% de empleo no registrado. Necesitamos generar un sistema para que los empleadores tengan una carga de costo laboral más baja. Pero esto no va a funcionar si no se hace un trabajo más fino. Es una tarea minuciosa”, remarcó.

Por otro lado, Sukerman se refirió a la baja de más de 1.100 planes de Potenciar Trabajo por viajes al exterior. “Se controló y se pudo subsanar. No cobran más y se realizaron auditorías. Hay cosas por corregir, pero vamos en el camino correcto. Para que esto funcione necesitamos un modelo de desarrollo productivo y un Estado que intervenga, que invierta en Ciencia y Tecnología para generar un recurso económico que genere exportaciones. Tenemos una oportunidad enorme y la tenemos que aprovechar”, dijo.

Para concluir, el ex precandidato a intendente de Rosario apuntó: “Massa rompió con el kirchnerismo, fue crítico y fundó su partido. Está claro que él no tiene jefe. Viene un cambio generacional: son Massa, Llaryora, Javkin y Pullaro. Es mi generación, que tenemos cerca de 50 años. Espero que podamos unir a los argentinos”.