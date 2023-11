Vende su emblemático local de Mar del Plata por el impacto de la inflación

Mariano Gómez, comerciante de un reconocido almacén de Mar del Plata, decidió vender el fondo de comercio de su emblemático local, que gestionó durante dos décadas, debido a la incertidumbre provocada por la persistente inflación.

"El poder adquisitivo de la gente no sube", dijo a Cadena 3. Gómez, dueño de una fiambrería y almacén con más de 20 años de experiencia, describió los desafíos que enfrenta diariamente debido a los constantes aumentos de precios.

"Con los aumentos, me manejo solo y desde la mañana a la noche tengo que hacer lista de precios, atender, hablar con proveedores, te termina doliendo la cabeza todos los días", comentó Gómez.

El comerciante manifestó su frustración al cuestionar la lógica de ciertos índices inflacionarios: "Me pregunto en qué productos la inflación será de 8,3%, como dice Indec. Yo cerré diez días en las primeras elecciones, porque no pude reponer lo que vendí".

Gómez detalló cómo se prepara de cara a las próximas elecciones, buscando adelantarse ante la incapacidad de reabastecerse: "Fui a buscar arroz, fideo, yerba y no gané un mango, trabajé gratis. Perdés tiempo, te haces mala sangre".

Expresó además que sus colegas expresaron su solidaridad ante su situación: "Otros no tienen la misma opción porque tienen familia, no tienen la libertad de elegir. Yo no tengo miedo a empezar de nuevo en otra área".

"La inflación enferma. Los sueños se cayeron", concluyó.

Entrevista de Rodolfo Barili