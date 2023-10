Argentina es uno de los países con mayor desigualdad educativa de América Latina

Argentina es el único país de la región que, entre 2013 y 2019, aumentó la desigualdad de aprendizajes de los alumnos de 3° grado tanto en Lectura como en Matemática. Al mismo tiempo, empeoró la desigualdad de ingresos.

En esas áreas, Argentina se ubica entre los países de la región con mayor desigualdad en los aprendizajes medida por el índice de Gini. En comparación con otros países de América Latina, muestra alta desigualdad de aprendizajes en Lectura (puesto 13 de 14 países) y Matemática (puesto 11).

Sin embargo, el país tiene relativa baja desigualdad de ingresos (puesto 4), según se observa al comparar los índices de Gini de los resultados en las pruebas ERCE en 3º grado con el índice de Gini de ingresos de cada país en 2019.

Los datos surgen del informe "Desigualdad y aprendizajes. Comparaciones entre Argentina y América Latina", del Observatorio de Argentinos por la Educación.

El documento compara la desigualdad en los resultados de las pruebas de Lectura y Matemática de 3° grado de primaria entre los operativos TERCE 2013 y ERCE 2019, realizados por Unesco en 14 países de América latina y el Caribe.

El analista de datos del Observatorio Argentinos por la Educación, Martín Nistal, sostuvo a Cadena 3 que el informe da cuenta de una enorme brecha entre los estudiantes a los que les va muy bien y a otros a los que les va mal. A partir de esos datos, se realiza una comparación la información de otros países de Latinoamérica.

"Argentina muestra resultados que no son para nada agradables: un aumento de la desigualdad educativa en aprendizajes que reciben unos alumnos y otros. Además, es uno de los países que más empeoró en este sentido", señaló.

Nistal explicó que en todo el mundo el aprendizaje está condicionado por el nivel de ingresos de la población y que Argentina no escapa de esto. "Argentina es un país más igualitario que Nicaragua, El Salvador, Paraguay, República Dominicana en términos de ingresos", destacó. Sin embargo, dijo que es preocupante la situación en lo que respecta a aprendizajes.

"En lectura, uno de cada dos chicos no comprende un texto en tercer grado. Esos números empeoraron entre 2013 y 2019. Luego, llegó la pandemia. Entonces, sin acuerdos por educación, no hay forma de que esto cambie. No es solo tarea del Gobierno nacional, sino de los provinciales", señaló.

También advirtió que el panorama educativo en Argentina y en el mundo no es alentador. "En las pruebas Aprender hubo caídas significativas y a fin de año tendremos los resultados de las pruebas PISA, que se hicieron por primera vez después de la pandemia. La pobreza aumentó y la desigualdad también, entonces tenemos un problema".

Por último, explicó que apenas 13 de cada 100 estudiantes logran terminar la primaria en tiempo y forma. "Claramente estamos reproduciendo una desigualdad que se observa desde muy temprano. Es una situación preocupante. La educación es un valor fundamental en la sociedad y creo que la sociedad percibe a la educación como una herramienta de cambio".

El informe completo

