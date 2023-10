En una manifestación que reunió a docentes, estudiantes, gremios y organizaciones políticas, la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) marcharon este miércoles en contra de las propuestas educativas esbozadas en algún momento por el ahora candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei.

La movilización, que partió desde la plaza San Martín hasta el Monumento Nacional a la Bandera, culminó en un festival con música en vivo, todo bajo la consigna "Ni voucher, ni arancel: salarios dignos y presupuesto educativo".

Desde la movilización, el rector de la UNR, Franco Bartolacci, dijo al móvil de Cadena 3 Rosario: “Creo que esta es una manifestación de preocupación colectiva de la comunidad universitaria, absolutamente legítima y razonable, frente a un escenario que efectivamente nos genera mucha incertidumbre”.

“Soy muy respetuoso de no involucrarme en los procesos electorales porque ocupo una responsabilidad que representa a una comunidad que es muy diversa, pero no puedo más que señalar, precisamente porque soy rector de la universidad, cuando se dice de manera tan clara y abierta lo que se quiere hacer con el sistema educativo y la universidad pública, que ese no es el camino correcto”, añadió.

En tanto, Bartolacci sentó su postura: “La Argentina corre un severo riesgo de retroceder mucho si, efectivamente, lo que hoy se propone se convierte en política pública. Y eso es lo que venimos hoy a plantear, que entendemos una manera de construir y concebir la educación pública y la universidad y la ciencia nacional que va en el sentido diametralmente opuesto al que se está señalando. Y eso es lo que hoy la comunidad de la Universidad Nacional de Rosario en todas sus manifestaciones está planteando”.

Informe de Agostina Meneghetti.