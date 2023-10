Intiman al rector de la UNR por protesta contra Milei: "Es peligroso"

El diputado provincial y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz, criticó al rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), por desobligar a sus alumnos para que asistan a una marcha contra las ideas educativas de Javier Milei. Además, presentaron en la UNR una intimación.

“Se debe dejar sin efecto la resolución. Egresé de la Facultad de Derecho de la UNR. Siento vergüenza por la decisión del rector. La UBA recibirá a todos los candidatos. Esto muestra el sesgo autoritario de Bartolacci, es una decisión unilateral, no es del Consejo Superior”, sostuvo Mayoraz en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“No puede cerrar la universidad un día por no estar de acuerdo con lo que piensa un candidato a Presidente. No se puede cancelar el debate. La universidad debería aportar un debate académico. Esto es silenciar el pensamiento. Esto es una falta de respeto a todos los ciudadanos que no piensan como él. Es peligroso, si lo hace el rector de una universidad habilita a hacerlo a otros referentes de la sociedad”, indicó, y advirtió: “Los postulados de la reforma universitaria no tienen nada que ver con esto. Se persigue al que piensa distinto. En mi época se respetaban las ideologías. No me sorprende lo de Bartolacci”.

En tanto, Mayoraz remarcó: “No existe la universidad gratuita, alguien la paga. La pagan los pobres que ni pueden ir. El sistema de vouchers no pone en peligro la gratuidad universitaria, lo que plantea es cambios en el financiamiento. Que sea el alumno el que elija dónde estudiar”.

/Inicio Código Embebido/

El rector de la UNR @fbartolacci resolvió cerrar la Universidad mañana para que la comunidad pueda protestar contra “las políticas de Milei”. Con @romidiezok y los integrantes de LLA presentamos una nota para que se retracte. 40 años de democracia y no aprendió nada. Autoritario… pic.twitter.com/41791NfbNs — Nicolás Mayoraz (@NicolasMayoraz) October 3, 2023

/Fin Código Embebido/

“La UNR pierde un montón de recursos con gente que no se recibe. No hay que aferrarse a ideas vacías”, cerró.

La postura legal

Marcos Peyrano, abogado de La Libertad Avanza, habló en Siempre Juntos, en Cadena 3 Rosario, y explicó: “Presentamos una nota ante el rectorado para que suspendan la medida y convoquen a una sesión del Consejo Superior y reevaluar esta situación. De no hacerse eso, es un hecho grave que va en contra del estatuto de la universidad”.

/Inicio Código Embebido/

Radioinforme 3 Rosario Abogado de La Libertad Avanza dijo que podrían accionar legalmente contra la UNR Audio

/Fin Código Embebido/

“El rector debe garantizar la libertad más absoluta en credo e ideología. De no dar marcha atrás, podría haber hasta una medida judicial. La mayoría de la ciudadanía y de la comunidad universitaria no comparte esta medida. El rector debe dejar de lado la política en su función, no puede apropiarse de la casa de estudios”, agregó.

Y sumó: “No hay antecedentes de esto. Además, la contracara es la UBA, con un debate plural, con todos los candidatos”.

“Si se mantiene la medida, luego de esto tenemos el mandato de iniciar acciones legales”, avisó Peyrano.