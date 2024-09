A días del lanzamiento de la nueva Cosquín Rock FM: "Es un desafío fascinante"

A solo 5 días del lanzamiento de Cosquín Rock FM en Cadena 3 (95.5 en la ciudad de Córdoba), el fundador del festival y empresario José Palazzo destacó en La Mesa de Café que es un "desafío fascinante" llevar a 28 plazas radiales toda la mística del evento y que busca incluso a expandirse a otras latitudes donde tiene lugar el festival, como Chile, Uruguay y México.

Palazzo remarcó que hay "proyectos muy variados" y que la radio seguirá la lógica del festival, con programas temáticos, pero viviendo el rock y la música las 24 horas con su lanzamiento oficial el próximo martes 17 de septiembre.

"La Casita del Blues", donde el propio Palazzo participa, cuenta "historias maravillosas sobre grandes blueseros", mientras que en la primera mañana estará "Inroxidables", con grandes bandas consagradas como eje, como anticipo de algunos de los programas.

"También seguirá las nuevas tendencias y artistas, habrá un trasnoche que incluye todos los géneros", apuntó Palazzo.

Y palpitó: "El 17 de septiembre será un día muy importante, y la gente va a poder empezar a disfrutar de este gran proyecto: una recorrida desde Ushuaia a La Quiaca, como hicieron León Gieco y Gustavo Santaolalla, llena de información musical, historias, música y sensaciones".

"Cosquín Rock es un compilado de razas musicales de diversos estilos, que con el correr de los años se transformó en una gran plataforma musical", valoró sobre el proyecto con 25 años de historia.

El origen del festival

Palazzo remarcó que posicionó el festival "trabajando, trabajando y trabajando" y que "nada es gratis en el trabajo".

También recordó que el festival surgió por un pedido que le hizo su padre José Luis junto a Julio Mahárbiz, la histórica voz del festival de folclore de Cosquín, en un momento en el que el municipio no quería invertir en el evento y le pidieron a él junto a Palito Ortega y Norberto Bacon que se hicieran cargo.

"Me llamaron a las 22.30 y estaban comiendo. Me dijeron que organizara un festival de rock en la Plaza Próspero Molina. Yo le conté a 'El Perro', mi socio en ese momento, que tenía una disquería icónica y me dijo 'estás loco, nos vamos a fundir, olvidate'. Ahí quedó. En agosto lo volví a ver a Julio en un aeropuerto y me insistió", recordó.

Fue así que llamó a las bandas y confirmó primero a Los Piojos, con quien tenían buena relación. "A la semana nos confirmó Divididos, que acababa de sacar un disco con El arriero de Atahualpa Yupanqui", rememoró sobre el despunte del festival que se concretó en febrero de 2001.

La industria del festival

El histórico productor remarcó que el espectáculo implica una industria "con un potencial enorme" y que "aún queda mucho por crecer".

"Generamos un derrame económico que muchos no logran dimensionar. Hemos producido más de 110 estadios con La Renga y casi 200 con otros artistas. Proyecciones anuales, presupuestos, licitamos las bandas que queremos en Córdoba y buscamos lazos con el Gobierno para mejorar la infraestructura. Lamentamos el cierre del Orfeo, pero no bajamos los brazos para que Córdoba sea la segunda ciudad más importante de Argentina para los espectáculos", apuntó y también destacó el movimiento económico que genera la gente que viaja a ver los shows a una localidad.

El anuncio fue recibido con entusiasmo, y se espera que la nueva radio no solo enriquezca la oferta musical de Cadena 3, sino que también se convierta en un espacio de referencia para los amantes del rock en el país. "Vamos a intentar que todo el mundo pueda sentirse identificado con este panorama musical", concluyó Palazzo, anticipando lo que será una nueva etapa en la historia de Cosquín Rock.

Entrevista de Miguel Clariá y Gabriel Jarmolczuk.