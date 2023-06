Héctor Alterio: "Me preocupo mucho por mi trabajo y que la gente me crea"

Han pasado tantos años desde Héctor Alterio debió exiliarse forzosamente a España. Durante el Festival Internacional del Cine de San Sebastián de 1974, el actor recibió amenazas de muerte de la abominable Triple A. Para algunos, tal vez recordar este episodio, en realidad podría tratarse de una novedad.

Con angustia, pudo sacar a su familia del país: su mujer "Tita" y a sus hijos, por entonces muy pequeños, Ernesto y Malena.

Solo con su talento y la contención de su compañera, comenzó a trazar la destacada trayectoria artística en el país que lo recibió sin apenas conocerlo. Lo demás, ya puede sonar más cercano.

Al volver la democracia a nuestro país, Héctor Alterio pudo trabajar en ambas orillas y continúa haciéndolo.

Actualmente, a sus 93 años, fue aclamado semanas atrás en el teatro Astros de Buenos Aires, donde representó una especie de homenaje a su ciudad natal. Ese Buenos Aires que no pudo frecuentar durante tantos años.

Desde ese momento, Cadena 3 acompañó su temporada teatral y ahora cierra el círculo con una conversación que "La Cadena más Grande" mantuvo en su casa de Madrid.

"He vivido muchas cosas que quise, que no quise; que se hicieron y no", explicó el actor.

Sostuvo que se preocupa mucho por su trabajo y que su público crea en eso. "Al público tengo que valorarlo acorde a lo que estoy recibiendo, que es un trabajo. Me preocupo mucho por mi trabajo y que la gente me crea".

Con este hombre sencillo, que ha mostrado feliz cuando le decimos que es un eslabón más de "La Cadena más Grande", al lado de tantas historias de sus compatriotas que vienen nutriendo las venas y arterias del programa de los domingos de Cadena 3.

Entrevista de Adrián Cragnolini.