River le ganó a San Martín de San Juan y se subió a lo más alto de la zona B

River le ganó a San Martín de San Juan en el marco de la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol y se subió a lo más alto de la zona B.

El equipo de Marcelo Gallardo venció al conjunto sanjuanino por 2-0 con goles de Santiago Lencina y Maximiliano Salas.

Tras este contundente resultado deportivo, el elenco liderado por el director técnico Marcelo Daniel Gallardo reafirmó su primer puesto en el Grupo B, con 15 unidades. Un punto por encima de su escolta, Vélez Sarsfield.

En el minuto 18 del primer tiempo, River se puso 1 a 0 cuando el juvenil Santiago Lencina aprovechó un rebote dentro del área chica y envió la pelota al fondo de la red.

El "Millonario" amplió su ventaja en el minuto 21 y puso el 2-o cuando Maximiliano Salas ganó una disputa dentro del área chica y ejecutó un disparo potente que sorprendió al arquero Matías Borgogno.

En el complemento del partido, el “Millonario” regresó al terreno de juego con una actitud diferente, la cual se observó en el desempeño del equipo. El 2-0 en la primera parte, conformó al plantel.

