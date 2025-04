“Beto” Márcico culpó al técnico de Boca por el mal juego: “Es toda de Gago"

Alberto "Beto" Márcico, exjugador de Boca Juniors, abordó este jueves la problemática de la generación de juego en el equipo. Según él, Boca enfrenta un desafío en su mediocampo, donde la falta de equilibrio afecta tanto la defensa como el ataque.

"Boca tiene que tener un medio fuerte que tenga quita y que tenga creación, porque, si no, la vas a pasar mal defensivamente y ofensivamente", expresó Márcico a Cadena 3, señalando que el equipo necesita un cambio en su estructura.

El exfutbolista destacó al joven jugador Delgado como una pieza clave: "El pibito se ganó el puesto para ponerlo con Battaglia". Sin embargo, también cuestionó la alineación actual y la falta de roles definidos entre los jugadores.

"Boca nunca jugó un 4-3-3, Boca es un 4-4-2", afirmó, sugiriendo que la estrategia del técnico, Fernando Gago, no se ajusta a la historia del club. Márcico también criticó la falta de intensidad en el juego del equipo, indicando que "Boca no corrió, no metió" en partidos recientes.

Respecto a la continuidad de Gago, Márcico se mostró a favor, pero advirtió que el técnico debe reconocer sus errores: "Estaba por la continuidad de Gago, no para que lo saquen, pero él se tiene que dar cuenta".

"Es toda de Gago", dijo para sintetizar que responsabiliza al entrenador por el mal juego del equipo.

En relación a la situación de los delanteros, Márcico defendió a Cavani, destacando su desempeño en el juego más allá de los goles: "Cavani participa mucho en otras cosas, no solamente en el gol".

Finalmente, sobre la gestión de Riquelme, Márcico expresó su apoyo, pero también su preocupación por la falta de resultados: "La gestión la veo bien, pero Boca tiene que salir campeón de este campeonato".

Entrevista de "La Cadena del Gol".