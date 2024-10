Tulumba, el pueblo suspendido en el tiempo que inspira "la Argentina posible"

Fernando Genesir

Hoy me encuentro en Tulumba, en el norte de Córdoba, y el contraste no podría ser mayor. Mientras en las principales ciudades como Córdoba y Buenos Aires las calles están colmadas de protestas, aquí todo parece tener otro ritmo, uno más pausado y sereno, que parece otra Argentina.

En esta calle principal, el tránsito es tan mínimo que pasa un auto de vez en cuando. Esa es la imagen: silencio, paz y tranquilidad. Me siento en la vereda y observo la vida que transcurre a un ritmo desacelerado, algo que parece cada vez más raro en nuestros tiempos.

Mientras estoy aquí, conozco a "Turista", un perro local que todos en Tulumba parecen conocer. Dicen que siempre acompaña a los visitantes durante su recorrido por el pueblo, como si fuera el anfitrión de cada nuevo rostro que llega. Me siento acompañado en este rincón de la Argentina que parece suspendido en el tiempo, y también comparto la charla con Fabián, de la Dirección de Cultura y Educación del municipio, quien me recibe con la calidez que caracteriza a este lugar. Me cuenta cómo la vida aquí es tranquila y cómo todos se conocen, casi como una gran familia.

Para los que venimos de la ciudad, este ritmo pausado sorprende. Me pregunto cómo sería vivir en un sitio donde todos saludan al pasar, donde las puertas quedan abiertas y la seguridad parece una certeza. Aquí, los únicos "piquetes" que mencionan son los de ovejas en el camino, casi en broma.

Este lugar tiene un magnetismo especial, una serenidad que se siente en cada esquina, y no puedo evitar preguntarme: ¿sería capaz de adaptarme a una vida así? Para muchos, puede que esto sea simplemente un "pueblo más", pero para quienes venimos buscando La Argentina Posible, una que aún guarda algo de simpleza, de paz, Tulumba se convierte en un recordatorio de que todavía hay espacios donde el tiempo se mide distinto.