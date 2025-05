Su papá la inspiró a practicar taekwondo y ahora sueña con ir al mundial

Ivana Amores tiene 23 años, vive en Morón, estudia Educación Física y trabaja como recepcionista en un laboratorio de Capital Federal. Pero hay una faceta que atraviesa toda su vida: el taekwondo. Desde los seis años, cuando su padre la llevó por primera vez a ver un examen de este arte marcial, su camino quedó marcado por la pasión, el esfuerzo y el legado familiar.

"Mi papá fue el que me metió en esto. Siempre le gustaron los deportes de combate, pero nunca pudo practicarlos. Cuando falleció, yo tenía 10 años. Seguí gracias al apoyo de mi mamá y mi hermana. Hoy entreno por mí, por ellas y por el amor que le tengo a este deporte", cuenta Ivana con emoción.

Su constancia tuvo recompensa: en 2023 logró clasificar a su primer Mundial. Pero no se conformó. Este año redobló la apuesta y cambió de categoría: bajó 7 kilos para competir en un nuevo peso y buscar nuevamente su lugar entre las mejores del mundo. “Fue muy duro. En Argentina el nivel es altísimo. Hay que pasar por cuatro selectivos que suman puntos. Peleamos hasta el final, y por suerte se dio”, recuerda.

Ahora su próximo desafío está en Croacia, donde se celebrará el Mundial 2025. Pero más allá del sacrificio físico, el obstáculo más grande es económico. “Es un deporte amateur, todo se solventa a pulmón. No tenemos apoyo del Estado. El único subsidio que recibí fue hace años y ahora ya no lo dan más”, explica. Por eso busca sponsors o empresas que puedan acompañar no solo su camino, sino también el de sus compañeros de academia, en Parque Chacabuco.

Ivana ha representado al país en Brasil, Finlandia, Eslovenia y Bulgaria. A veces sin medallas, pero siempre con logros: “El primer logro es llegar. Conocer otro país, competir, estar ahí ya es un triunfo. Es el resultado de mucho esfuerzo”.

Además de atleta, Ivana es decoradora de eventos, estudia, trabaja y hasta encontró el amor a través del taekwondo. Su actual pareja, Franco, fue su primer sponsor cuando más lo necesitaba: “Después de que me echaron del trabajo que me financiaba los viajes, él apareció con su emprendimiento de autos de colección y me bancó. Hoy seguimos juntos en la vida y en la facultad”.

Ivana representa una generación de deportistas que no se rinde, que sueña, que se organiza, que lucha. “El taekwondo me dio disciplina, valores y la posibilidad de crecer. A veces me preguntan si lo usé para defenderme, y por suerte no. Solo una vez tuve que intervenir para ayudar a alguien, y aunque me sentí culpable después, también me sentí útil. Creo que estuvo bien”, reflexiona.

Para quienes quieran ayudarla a cumplir su sueño de llegar a Croacia 2025, se puede contactar con ella a través de su Instagram (@ivii_amores21).

Que la voz de Ivana llegue lejos, como sus patadas en el tatami, y que encuentre eco en quienes puedan ayudarla a seguir representando con orgullo a nuestro país.

Entrevista de Claudio Giglioni