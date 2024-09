Elena: un viaje a la Argentina posible que todos deberíamos conocer

Fernando Genesir

La búsqueda de una Argentina posible es un viaje que me ha llevado a lugares inesperados, y hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia en Elena, un pequeño pueblo a 146 kilómetros de Córdoba. Este lugar, que parece otro país, no es el que venimos a buscar, sino el que existe, el que trabaja, invierte y brilla en su cotidianidad. Elena es un ejemplo de la otra Argentina que a menudo no vemos, pero que está ahí, esperando ser descubierta.

Con aproximadamente 3.500 habitantes, Elena se presenta como un pueblo prolijo y ordenado. La plaza es un lujo y la gente, maravillosa. Aquí, la seguridad y la tranquilidad son palpables, y la economía local se sostiene gracias a empresas, industrias y cooperativas que están activamente invirtiendo en el futuro. La Cooperativa Agrícola Ganadera de Elena, por ejemplo, está invirtiendo 5 millones de dólares en una nueva estación de servicio que se inaugurará el año que viene, lo que duplicará la cantidad de trabajadores de la cooperativa. Además, están lanzando una inversión de 15 millones de dólares para un centro de acopio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En Elena también encontramos la fábrica más grande del lugar, la Elenense, que ha crecido exponencialmente desde sus inicios. De producir 34 metros mensuales de mosaicos, hoy fabrican 175 mil metros mensuales de mosaicos, granitos, mármoles y adoquines. Esta empresa, que lleva 80 años en funcionamiento, no solo ha sabido adaptarse, sino que también ha exportado a mercados como Uruguay, Brasil y hasta China. La pasión y el esfuerzo son la clave de su éxito, y eso se refleja en la estabilidad laboral que ofrecen: no hay juicios laborales en su historia.

Conversando con los trabajadores y emprendedores locales, se siente una profunda conexión con el lugar. Muchos han decidido regresar a Elena, como los panaderos que se mudaron de Buenos Aires, atraídos por la tranquilidad y la seguridad que ofrece este pueblo. La vida aquí es diferente; se puede dejar la puerta abierta sin temor, y eso es un lujo que muchos anhelan.

La gastronomía también juega un papel importante en la experiencia de Elena. Disfruté de una comida en el bar de Pinín, donde me deleité con ravioles caseros que me transportaron a mi infancia. La calidez de la gente y la calidad de la comida son reflejo de la identidad del lugar: un pueblo que ama lo que hace y que ha sabido mantenerse unido a lo largo de los años.

La Argentina posible está aquí, en lugares como Elena, y es nuestro deber buscarla y celebrarla.