El luthier cordobés que creó su destino buscando un ukelele

Todo empezó con un disco. Juan Lapido tenía 14 años cuando escuchó Brainwashed, el álbum póstumo de George Harrison. Entre acordes suaves y letras profundas, descubrió un sonido que lo conmovió: el ukelele. Ese hallazgo musical se convirtió en una brújula. Lo llevó, sin saberlo, a construir su propio camino.

“Me enamoré de ese sonido”, cuenta Juan a Cadena 3. “Salí a buscar un ukelele por Buenos Aires, pero en 2002 no se conseguían en Argentina. Hasta que un vendedor me dijo: 'Vos necesitás un luthier'. Y yo no sabía ni lo que era eso”.

Así nació una pasión que lleva más de 20 años de trabajo, madera y silencio concentrado en su taller de barrio Güemes, en Córdoba Capital. Hoy, Juan es un luthier reconocido, especializado en guitarras clásicas y acústicas. Fabrica instrumentos que viajan por escenarios y estudios de todo el país.

“Encontré una escuelita de luthería, compré herramientas, empecé a probar. Después trabajé en una carpintería y me dediqué a construir”, recuerda. “No soy músico profesional, toco un poco, pero fui dejando la música para cubrirla con la luthería. Hace dos décadas que me dedico solo a esto”, agregó.

Con orgullo, Juan enumera los nombres de músicos que usan sus instrumentos: Raly Barrionuevo, Juanpaio Toch, J. Figueroa, Horacio Burgos y muchos más. “Llevo hechas más de cien guitarras de concierto. Todo el taller gira en torno a eso. Es mi producto central”.

Pero su historia no se trata solo de talento o técnica. También es una historia familiar. “Mi abuelo construyó un velero, un telescopio. Mi viejo hacía máquinas. Yo me crié entre herramientas, entre historias de fabricar cosas. En mi casa, hacer con las manos siempre fue algo natural”.

Cada guitarra le toma al menos un mes y medio de trabajo. Tiempo para dejar secar la madera, curar las pinturas, pulir el sonido. “El oído es fundamental. El músico acomoda los sonidos. Yo armo la herramienta para que eso sea posible”, explica.

A pesar del amor que le pone, admite que no siempre es fácil: “Hoy el consumo está muy parado. Son productos caros, con materiales importados, y a veces el músico independiente no puede acceder. Pero hay que seguir. Sostener en los momentos difíciles también es parte del oficio”.

Juan habla con serenidad, pero en su voz se filtra la emoción cuando recuerda cómo empezó: “Nunca imaginé que buscar un ukelele me iba a cambiar la vida. Ese sonido me marcó. Me abrió una puerta que no sabía que existía”.

Cuando se le pregunta si alguna vez dudó, si alguien le dijo que de ese oficio no se podía vivir, responde sin rodeos: “No. Siempre me bancaron. En mi familia sabían que cuando algo te apasiona, hay que apoyarlo. Yo creo que vale la pena hacerle caso al corazón, aunque no sea el camino más fácil”.

“Lo difícil es sostener. Pero cuando es lo que te mueve, lo que te levanta cada día, se justifica todo. Es por ahí”, afirma.

Entrevista de Fernando Genesir