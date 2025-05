El emprendimiento cordobés que revoluciona la peluquería canina a domicilio

Lucas Santiago Mendoza, creador de DogTruck, ha revolucionado la peluquería canina a domicilio en Córdoba y barrios cerrados. Su pasión por los perros lo llevó a dejar un trabajo estable en un banco tras ocho años de servicio.

“Siempre amé los perros. Quise estudiar veterinaria, pero me di cuenta que la sangre no era lo mío. Así que decidí seguir mi pasión”, comentó Lucas a Cadena 3. A través de un curso de educación canina, comenzó a educar a su propio perro y luego se introdujo en el mundo de la peluquería canina.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

DogTruck ofrece un servicio innovador que permite a los dueños de mascotas recibir peluquería en la puerta de su casa. “Armé un trailer como un food truck, donde baño y corto a los perros en la puerta de cada cliente”, explica. Este enfoque ha permitido que Lucas se conecte con un mercado en crecimiento, donde los perros son considerados parte de la familia.

Con tres unidades móviles totalmente equipadas, DogTruck maneja un promedio de 60 perros por camioneta a la semana. “No puedo tomar más clientes porque no me da la capacidad por camioneta”, señala Lucas. Su éxito ha llevado a la creación de un modelo de franquicias llamado “DogTruck on the go”, que busca expandir el servicio a más hogares.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lucas animó a otros a seguir sus sueños: “Que se animen a buscar en su corazón lo que aman y que le metan. Si uno ama lo que hace, es su mejor vendedor”. Su historia inspira a otros a salir de su zona de confort y emprender en un país que, a pesar de sus altibajos, ofrece oportunidades.

Entrevista de Fernando Genesir