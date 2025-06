De un corralón familiar a desarrollos inmobiliarios en Argentina y Uruguay

En Justiniano Posse, una pequeña localidad de la provincia de Córdoba, comenzó una historia que condensa esfuerzo, valores familiares y visión de futuro. Un corralón de pueblo, fundado con más voluntad que recursos por Jorge y Beatriz Ammiraglia, se transformó, con el paso de los años, en una empresa desarrollista con inversiones en distintas ciudades del país y hasta en el exterior. Hoy, sus hijos Leandro y Guillermo encabezan esa expansión con una filosofía clara: trabajo, optimismo y compromiso con la comunidad.

Todo empezó con un mostrador y una familia unida

"Somos una familia trabajadora típica de pueblo", resume Leandro Ammiraglia a Cadena 3. "Mi papá nos enseñó con el ejemplo: atención a la gente, esfuerzo diario, compromiso. En mi casa se hablaba todo el tiempo de trabajo, pero también había lugar para jugar, compartir y soñar juntos."

El corralón, en sus comienzos, era más que un emprendimiento. Era el patio de juegos de los cinco hermanos Ammiraglia. Allí pasaban los fines de semana, ayudaban a pintar para abrir el lunes, escuchaban a sus padres hablar de materiales, clientes, cuentas por cobrar. Y, sin darse cuenta, se formaban en valores empresariales sin dejar de ser niños.

Guillermo Ammiraglia, hermano de Leandro y socio en la empresa

El salto a la construcción: “Queríamos devolverle algo a la comunidad”

Con el tiempo, Leandro y Guillermo asumieron la conducción del negocio familiar. Pero no se quedaron en la comodidad de lo conocido. En 2010, impulsados por la confianza que habían construido con sus vecinos, decidieron dar un paso arriesgado: construir su primer edificio en altura en Justiniano Posse. “Nos parecía osado para una localidad como la nuestra, pero queríamos devolver algo de lo que la comunidad nos daba”, explica Leandro.

Ese fue el inicio de una nueva etapa: la de los desarrollos inmobiliarios. Casas, dúplex, edificios, cada nuevo proyecto fue un paso más hacia una empresa más robusta y con mayor alcance.

Salir de la zona de confort

Pero la decisión de crecer no fue solo empresarial. También fue personal. “Yo sentía que pasaban los días y no veía el sol. Necesitaba otra vida”, confiesa Leandro. Fue entonces cuando decidieron cerrar el capítulo del corralón y concentrarse plenamente en el desarrollo inmobiliario.

El primer gran desafío fuera del pueblo fue en Villa Carlos Paz. Allí lanzaron un edificio... una semana antes del inicio de la pandemia. A pesar de las dificultades, siguieron adelante. “Nunca me enfermé. Trabajamos todos los días. Era el sol en la cara lo que me curaba. Sentía una energía impresionante”, recuerda con una sonrisa.

Posse Center uno de los desarrollos en Justiniano Posse.

De Córdoba a Uruguay

Hoy, el grupo Amiraglia construye su cuarto edificio en Villa Carlos Paz, comenzó un nuevo desarrollo en Villa General Belgrano —elegida por sus clientes santafesinos amantes de las sierras— y dio el salto internacional con un proyecto en Punta del Este, Uruguay.

Claro que cruzar fronteras no fue fácil: “La construcción es la misma, pero la estructura legal, impositiva, las formas de trabajo son diferentes. Nos tuvimos que adaptar, aprender. Fue un crecimiento profesional, pero también muy personal”, asegura Leandro.

El secreto: pasión, trabajo y foco

Cuando se le pregunta cómo logran sostenerse en un país inestable como Argentina, Leandro responde sin titubear: “Optimismo. Jamás empiezo el día mirando cuánto está el dólar. Lo monitoreo, pero no me condiciona. Enfocarse y trabajar todos los días, eso es lo que hacemos. Y lo hacemos con pasión. Lo que nos guía no es el Excel —aunque lo abro cada mañana antes de desayunar—, sino el deseo de dejar un legado”.

Esa confianza en el trabajo propio también se proyecta hacia las nuevas generaciones: “Veo a mis hijos adolescentes, a sus amigos, y veo chicos con sueños. No tengo dudas: la Argentina es posible. Y la construimos todos los días”.

La historia de los Amiraglia no es la de una gran corporación ni la de un milagro económico. Es la historia de una familia que eligió creer, trabajar y crecer. Que empezó con un corralón y hoy desarrolla en el exterior. Que no se resigna a las crisis ni se paraliza ante los vaivenes del país.

Entrevista de Fernando Genesir