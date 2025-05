Creció entre tortas y abuelas: hoy lleva su pastelería de Córdoba a Europa

En 2012, Juan Dadomo decidió cambiar de rumbo. Estudiaba arquitectura en Córdoba Capital, lejos de su pueblo natal, El Fortín —un rincón del interior cordobés con menos de mil habitantes— cuando comprendió que su verdadera vocación no estaba en los planos, sino en los aromas y sabores que lo habían acompañado desde la infancia.

“Yo vengo de un pueblo muy chiquito, El Fortín, que está a 200 kilómetros de Córdoba. Me vine a estudiar arquitectura, pero con el tiempo me di cuenta de que no era por ahí”, contó a Cadena 3. En paralelo a esa decepción académica, aparecía con fuerza algo más profundo y familiar: la cocina.

“Desde muy chico me crié entre las cocinas de mis abuelas. Una de ellas, la de parte de mi mamá, era la que hacía las tortas del pueblo. Todos iban a buscarle una para sus cumpleaños. La otra, descendiente de italianos, cocinaba pastas como nadie. Cocinar era una forma de demostrar amor, y eso lo aprendí desde niño”, expresó.

Después de dejar la universidad, Juan comenzó a estudiar gastronomía y trabajó en restaurantes y salones de fiestas. Aprendió el oficio con las manos en la masa y el cuerpo en la cancha. “La escuela te da herramientas, pero en la cocina de verdad es donde se ve todo. Empecé haciendo catering, pastelería, todo por mi cuenta”.

Pero, el punto de inflexión llegó en un momento muy duro de su vida: la pérdida de sus padres, con poco tiempo de diferencia. “Fue muy fuerte. Y necesité parar, hacer un viaje, encontrarme un poco”, recuerda. En ese viaje, en 2011, encontró también una idea: un local de cupcakes lo deslumbró por su estética, sus colores y la calidez del producto. “Volví fascinado. Acá no se veía nada igual”, confesó.

Al regresar, habló con su hermana menor, Micaela, que estudiaba Ciencias Económicas. “Le propuse emprender juntos. No lo dudó. Y así, en 2012, abrimos el primer local de La Capke, en la calle Crisol, en Nueva Córdoba. Era al paso, para llevar, pero después pusimos unas mesas. Nos hicimos conocidos entre los estudiantes. Era como la recompensa después de rendir un examen”, describió.

El food truck de La Capke (Foto: @lacapke)

Con el tiempo, La Capke fue creciendo. Se sumó Maxi, pareja de Juan en ese momento y actual socio, quien aportó una mirada estratégica, orientada al servicio y al marketing, que revitalizó la marca. Juntos lanzaron un food truck —uno de los primeros en Córdoba— y abrieron un stand en el Nuevocentro Shopping para ganar visibilidad.

Hoy, La Capke cuenta con cuatro locales, un centro de producción en Güemes y una línea de productos que no solo abastece a sus sucursales, sino también a otras cafeterías. “Nos sumamos a la ola de las cafeterías de especialidad, con productos como rollos de canela, scones y laminados. Hacemos todo nosotros. Apostamos a la calidad y al detalle”, detalló.

En 2023, Micaela se mudó a Barcelona y decidieron abrir allí también un local. Lo hicieron. Cumplieron otro sueño. Pero lejos de confirmar la idea de que todo es más fácil en el exterior, la experiencia reafirmó la elección de quedarse. “No está bueno idealizar. Emprender en otro país también es difícil. Y allá no tenés a tu gente cerca, no tenés ese apoyo diario que es tan importante cuando arrancás algo nuevo”, reflexiona.

Juan no niega las dificultades del país. Las conoce. Pero también conoce el valor de estar rodeado de afectos, de apostar por lo propio, de construir en comunidad. “Emprender da miedo. Pero qué mejor que hacerlo en tu tierra, con los tuyos. Para mí, ese es el mayor capital. Y en lo personal, me quedo toda la vida en Argentina”, afirma sin dudar.

“Emprender en Argentina no es fácil, pero en otro país tampoco lo es. A veces idealizamos. Para mí, el gran valor es hacerlo en tu tierra, con tu gente, con quienes te quieren y te sostienen”, asegura. Y agrega con convicción: “Amo vivir acá. Córdoba me encanta. Emprender acá fue la mejor decisión. No lo cambiaría por nada del mundo”.

Entrevista de Fernando Genesir