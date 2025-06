Rabinovich: "En 2027 podríamos empezar pruebas en humanos contra el cáncer"

El bioquímico cordobés Gabriel Rabinovich, doctor en Química y referente mundial en inmunología, vuelve a captar la atención global con un descubrimiento que podría revolucionar el tratamiento del cáncer.

En una entrevista con Sergio Suppo en el programa La Argentina Hoy de Cadena 3, Rabinovich explicó en un lenguaje accesible cómo su equipo desentrañó un mecanismo clave que permite a los tumores evadir el sistema inmunológico, y cómo su trabajo abre la puerta a terapias innovadoras.

Desde su laboratorio en Buenos Aires, pero con raíces firmes en Córdoba, el científico compartió los detalles de esta hazaña publicada en la prestigiosa revista Immunity y reflexionó sobre el futuro de la ciencia en el país.

Doctor Rabinovich, ¿podría explicarnos en un lenguaje sencillo de qué trata el reciente descubrimiento que logró con su equipo y por qué es importante?

Nuestro descubrimiento se centra en entender cómo los tumores evaden el sistema inmunológico. El sistema de defensas de nuestro cuerpo, compuesto por células como los linfocitos y moléculas, detecta amenazas como virus, parásitos o tumores, que presentan proteínas extrañas llamadas antígenos. Las células dendríticas, que actúan como vigilantes, identifican estos antígenos y activan un ejército de linfocitos en los ganglios para atacar el tumor. Sin embargo, cuando el tumor crece y progresa, genera estrategias para escapar. Uno de esos mecanismos involucra a las células mieloides supresoras, que normalmente nos protegen, pero que el tumor transforma en aliadas, inhibiendo a los linfocitos y favoreciendo el crecimiento tumoral y la metástasis.

¿Qué encontraron específicamente sobre cómo los tumores logran esta transformación de células?

Descubrimos que una proteína, la galectina-1, que identificamos hace años en Córdoba, juega un papel clave. Esta proteína interactúa con azúcares específicos en la superficie de las células mieloides cuando se acercan al tumor. El tumor induce a estas células a expresar esos azúcares, como si les pusiera un código que la galectina-1 lee, transformándolas en células que inhiben las defensas y generan vasos sanguíneos para nutrir al tumor. Este proceso, que estudiamos en ratones, cultivos celulares y análisis bioinformáticos, sincroniza los mecanismos que ayudan al tumor a crecer.

Una vez que identificaron este mecanismo, ¿qué pasos dieron para contrarrestarlo?

Diseñamos un anticuerpo monoclonal que bloquea selectivamente la galectina-1, desarrollado a través de nuestra empresa Galtec. Al administrarlo en ratones y cultivos celulares, logramos reprogramar estas células mieloides para que volvieran a ser funcionales, estimulando a los linfocitos para atacar el tumor. Esto redujo significativamente el crecimiento tumoral y su capacidad invasiva, lo que nos permitió validar el mecanismo y proponer una nueva terapia.

¿Este descubrimiento también permite predecir el pronóstico de los pacientes con cáncer?

Sí, analizamos datos de 80,000 tumores en bases como TCGA y encontramos que altos niveles de galectina-1 y de estas células mieloides en el microambiente tumoral se correlacionan con peor supervivencia. Esto nos da un biomarcador para evaluar el pronóstico en biopsias de pacientes y abre la puerta a terapias personalizadas.

¿Cómo fue recibido este hallazgo en la comunidad científica internacional?

Fue muy emocionante. Publicamos en Immunity, una de las revistas más prestigiosas en inmunología, que acepta solo el 5% de los trabajos enviados. En 2022, los revisores nos pidieron experimentos adicionales, que fueron complejos y costosos, pero los realizamos, incluyendo pruebas con ratones modificados genéticamente. El esfuerzo valió la pena, ya que el trabajo fue validado por expertos de alto nivel, incluidos premios Nobel, y ha generado interés en laboratorios de Harvard y Stanford.

Usted dirige un laboratorio y también fundó Galtec. ¿Cómo combina ambas actividades?

Ambas están íntimamente relacionadas y operan en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, fundado por Bernardo Houssay. Mi laboratorio, con 30 personas, muchas del CONICET, se enfoca en investigación básica para entender mecanismos. Galtec, con inversión privada, traduce esos descubrimientos en aplicaciones terapéuticas para llegar a los pacientes. La ciencia básica que comenzamos en Córdoba en 1993, con colaboradores como Carlos Landa y Clelia Riera, es la base de estas plataformas tecnológicas.

¿Se siente parte de la tradición científica argentina, con figuras como Houssay, Leloir y Milstein?

Absolutamente. Construimos sobre los hombros de gigantes. Los aportes de Leloir a la glicobiología, Houssay a la fisiología y Milstein a la inmunología han sido una inspiración. Este trabajo es colectivo, apoyado por el CONICET, la Agencia de Promoción Científica, universidades y fundaciones como Sales y Bunge y Born. Sin esa red, no hubiéramos llegado a desarrollar terapias para cáncer o enfermedades autoinmunes.

¿En cuántos años estima que estas terapias podrían llegar a pruebas en humanos?

Es difícil precisar, ya que depende de muchos factores, como la inversión. Actualmente, el anticuerpo está en manufactura con normas de buenas prácticas. Con una primera inversión de Wild Lion y una segunda ronda en curso, esperamos iniciar la fase 1 clínica en 2027 para evaluar seguridad. Si todo avanza bien, la fase 2, que mide efectividad, podría empezar en 2028. Pero hay imprevistos, y queremos evitar generar falsas expectativas.

¿Por qué es importante validar estos descubrimientos en laboratorios internacionales?

La validación por laboratorios de Harvard, Stanford y otros es crucial para confirmar que nuestro descubrimiento es reproducible. Cuando publicamos en 2004, teníamos dudas sobre su relevancia, pero la colaboración internacional nos dio confianza. La ciencia no permite atajos; los paradigmas deben ser sólidos antes de traducirse en terapias, y eso lleva tiempo.

Para cerrar, ¿qué libros recomendaría a nuestros oyentes?

Dos libros que me marcaron. Cosmos de Carl Sagan, que me regaló mi hermana a los 13 años, con una frase que resuena: nuestro destino está ligado a la ciencia, que nos da placer y posibilidades de transformar la sociedad. Y El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que me emociona por su mensaje de encontrar propósito incluso en los momentos más difíciles.

Entrevista de Sergio Suppo.