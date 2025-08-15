Presman, sobre la IA en la medicina: “El médico que no piensa será reemplazado"

En una extensa entrevista en La Argentina Hoy, el médico clínico Carlos Presman reflexionó sobre los dilemas contemporáneos de la medicina, la pérdida de empatía en el vínculo médico-paciente y el impacto de la inteligencia artificial en la práctica profesional.

Te hemos escuchado mucho en los medios, y siempre has aportado conocimiento científico serio en un momento donde abunda la desinformación. ¿Cómo comenzaste a comunicar salud en radio y televisión?

Al principio me lo cuestionaba bastante. Dentro del mundo académico, especialmente en la Universidad Nacional de Córdoba, no estaba bien visto que un docente se expusiera en los medios. En general, quienes lo hacían eran vistos como charlatanes que vendían productos milagrosos. Había prejuicios fuertes sobre lo que se podía comunicar científicamente en salud a través de los medios masivos.

¿Cómo superaste esos prejuicios?

Traté de ser fiel a la idea original: comunicar salud con base científica y respetando al oyente. Siempre parto de la idea de que quien escucha es tan inteligente como uno, y me esfuerzo por que lo que diga tenga respaldo bibliográfico. Más aún en esta era de fake news e inteligencia artificial.

Eso que decís también pasa en otras disciplinas. Muchas veces la academia retacea el conocimiento, lo encierra en jergas incomprensibles.

Es muy propio de las élites universitarias. Nosotros, los médicos, hablamos en tecnicismos: al dolor de pecho lo llamamos "angor", a la falta de aire, "disnea". Pero si uno va a comunicar salud, tiene que hablar claro. No por eso se pierde rigurosidad científica.

¿Creés que eso tiene que ver con la posición cultural del médico, con la imagen del “salvador de vidas”?

Exactamente. Todavía persiste esa cultura de que el médico enfrenta a la muerte. Pero ese es un error de origen: los médicos no enfrentamos a la muerte. Si lo hiciéramos, perderíamos. Todos vamos a morir. Nuestra tarea es aliviar el dolor, el sufrimiento, acompañar el padecimiento.

Siempre vi al médico como un detective. Alguien que deduce qué le pasa al paciente.

Totalmente. Hay médicos policías y médicos detectives. Yo intento ser de los segundos. El razonamiento clínico tiene mucho de eso. De hecho, el detective más famoso, Sherlock Holmes, fue creado por un médico: Arthur Conan Doyle. Y su compañero, Watson, también es médico. Sus historias están basadas en casos clínicos reales.

¿Y qué hay de los médicos policías?

Son los que estandarizan. Por ejemplo, “toda fiebre es infección urinaria”. No razonan, clasifican. Ahí la inteligencia artificial puede reemplazarlos, porque solo procesan datos.

¿Doctor House es un buen médico?

No. Es un gran razonador clínico, pero carece de empatía. Ve al paciente como un enigma, no como una persona. Eso es un gran déficit en la medicina. El pensamiento lateral, el diagnóstico diferencial, son fundamentales, pero sin empatía, se pierde el sentido humano de la práctica médica.

Entonces, ¿el paciente “hace al médico”?

Totalmente. Lo que nos convierte en médicos es el paciente. Como un programa de radio sin oyentes no es un programa, un médico sin pacientes no es médico.

¿La inteligencia artificial puede ayudar o es una amenaza?

Puede ser muy útil si se la entiende como herramienta. Ya hay especialidades donde va a tener un rol protagónico: diagnóstico por imágenes, anatomía patológica, dermatología, triage. Va a ser un copiloto. Pero si el médico pierde su capacidad de pensar y empatizar, va a ser reemplazado.

¿Ya ocurre algo parecido con los métodos complementarios?

Sí. El riesgo es que el médico se convierta en alguien que solo indica estudios y espera el informe. Entonces la pregunta es: ¿el método complementa al médico o el médico al método?

Vos sos médico clínico. ¿Cuál es la diferencia entre geriatría y gerontología?

Geriatría es una especialidad médica. Primero se hace medicina, luego clínica médica y después geriatría. Trata enfermedades de personas mayores de 65 años. Gerontología, en cambio, puede ejercerla un psicólogo, sociólogo, trabajador social. Trata los problemas del envejecimiento, no necesariamente enfermedades.

¿Por qué hay cada vez menos médicos clínicos?

Porque es una especialidad con alta exigencia y baja remuneración. Implica mucho estudio, tiempo, cuerpo a cuerpo con el paciente. En Europa y EE.UU., la ejercen mayoritariamente inmigrantes. Muchos eligen especialidades más rentables.

Sin embargo, vos la defendés mucho.

Sí. Me encanta la clínica médica, la enseño, la ejerzo y creo que es el corazón de la medicina.

¿Qué opinás de los médicos que “despachan” pacientes en 10 minutos?

Es parte de una lógica productivista. Hoy se dan turnos cada 15 minutos en muchas instituciones. Así, el médico no atiende, receta. Se convierte en un cargador de datos. En ese contexto, la inteligencia artificial puede ser mejor opción, lo cual es gravísimo.

¿Y qué rol juega la fe del paciente en su recuperación?

Es clave. En EE.UU. se hizo un estudio preguntando a pacientes por qué iban al hospital. Los que tenían un proyecto vital —ver a su hijo recibirse, volver a ver jugar a su equipo— evolucionaban mejor, con menos complicaciones. El deseo de vivir mejora el pronóstico.

¿La soledad influye en la salud?

Absolutamente. La soledad no deseada es una de las principales causas de enfermedad y muerte. Sentirse solo enferma. Tener vínculos, amigos, comunidad, es tan importante como cualquier tratamiento médico.

Para cerrar, ¿podés recomendar un libro a nuestros oyentes?

Sí, enfáticamente: Un hombre afortunado, de John Berger. Es la vida de un médico rural en Inglaterra. Debería ser lectura obligatoria en las facultades de medicina.

Entrevista de Sergio Suppo.