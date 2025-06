Nuño de la Rosa, de Air Europa: “Sumamos el cuarto vuelo semanal Córdoba-Madrid”

¿Qué importancia tiene para Air Europa incorporar un cuarto vuelo semanal entre Córdoba y Madrid?

Es un paso muy significativo, ya que refleja el éxito de nuestra apuesta por Córdoba como destino. Las tres frecuencias actuales han tenido un excelente desempeño, con una ocupación superior al 90%, lo que justifica esta ampliación. Es un día de celebración tanto para Air Europa como para Córdoba.

¿Está en los planes de Air Europa aumentar aún más las frecuencias, quizás hacia un vuelo diario?

El ideal para cualquier destino es contar con un vuelo diario, ya que optimiza la conectividad y satisface a los pasajeros. Por ahora, celebramos la cuarta frecuencia, pero si el éxito continúa, consideraremos una quinta, sexta o incluso una séptima frecuencia en el futuro.

Desde la perspectiva argentina, se observa un aumento significativo de pasajeros viajando al exterior, especialmente a Europa. ¿Cómo interpreta Air Europa esta tendencia y su sostenibilidad a largo plazo?

La pospandemia ha cambiado las prioridades de las personas. El turismo, la conexión con seres queridos y los negocios han cobrado mayor relevancia. A pesar de posibles crisis económicas, viajar se ha convertido en una prioridad. La gente hace sacrificios para volar, no solo por ocio, sino por encuentros personales, culturales, religiosos o educativos. Esto nos lleva a ser optimistas sobre la sostenibilidad de esta demanda.

¿Qué motiva a las personas a viajar hoy en día, más allá del turismo y los negocios?

Viajar abarca mucho más que turismo o negocios. Es un puente que conecta personas, culturas, religiones y educación. Por ejemplo, la movilidad educativa ha crecido: antes se estudiaba donde se nacía, pero ahora las personas estudian, trabajan y viven en diferentes lugares, lo que impulsa la necesidad de viajar.

Air Europa lleva nueve años operando en Córdoba, ahora con vuelos directos. ¿El mercado de Córdoba y la región tiene potencial para seguir creciendo?

Absolutamente. Córdoba tiene una ocupación superior al 90%, lo que indica un mercado sólido y con potencial de expansión. Además, el vuelo directo beneficia no solo a los cordobeses, sino también a pasajeros de provincias vecinas, que encuentran en el aeropuerto de Córdoba una opción cómoda y eficiente.

¿Qué temas abordaron en su reunión con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y qué interés mostró él en el crecimiento de Air Europa?

La reunión fue muy positiva. Hablamos de pasajeros, frecuencias y carga, un aspecto clave para Córdoba. También abordamos temas de educación, como la movilidad de estudiantes, y proyectos culturales, como el Camino de San Cura Brochero. El gobernador mostró una gran predisposición para apoyar la conectividad y el crecimiento de Air Europa, entendiendo que estas rutas complementan, no sustituyen, a otras ciudades como Buenos Aires.

¿Qué paralelismos ve entre el Camino de Santiago en España y el Camino de San Cura Brochero en Córdoba?

El Camino de Santiago es un éxito gracias a las infraestructuras que lo rodean, lo que lo ha convertido en un referente global. Córdoba tiene un potencial similar con el Camino de San Cura Brochero, y la experiencia de España, especialmente de Galicia, puede ser muy valiosa para su desarrollo. La conectividad aérea es fundamental para integrar ambos caminos y fomentar su impacto cultural y turístico.

¿En qué momento se encuentra el sector de la aviación comercial a nivel global?

La aviación está viviendo uno de los mejores momentos de su historia. La demanda de pasajeros es muy alta, pero el principal desafío es la falta de aviones. No es un problema de demanda, sino de oferta. Todas las aerolíneas, incluida Air Europa, están ampliando sus flotas; por ejemplo, acabamos de recibir un nuevo Dreamliner. El deseo de conectarse y viajar ha superado todas las expectativas pospandemia.

¿Cómo observa la reconfiguración del sector, con operaciones de compra, venta o alianzas entre aerolíneas?

El sector se está consolidando. Hay más alianzas y códigos compartidos, como el que anunciamos con Hainan Airlines para conectar con China, o nuestro vuelo a Abu Dhabi con Etihad. Estas alianzas permiten a Air Europa conectar prácticamente cualquier destino del mundo, fortaleciendo nuestra red global.

¿Cómo fue su transición de liderar El Corte Inglés, una gran tienda departamental, a ser CEO de Air Europa?

Fue un cambio significativo. Pasé 30 años en El Corte Inglés, desde los niveles iniciales hasta la presidencia. Pensé que no trabajaría como CEO nuevamente, pero Juan José Hidalgo, presidente de Air Europa, me convenció en menos de un minuto. Me integré a una compañía ágil, con un equipo excepcional que me facilitó la transición. Mi rol ha sido motivar y liderar, apoyándome en la experiencia técnica del equipo. Llevo tres años en Air Europa, y estoy muy feliz; los últimos dos años han sido excepcionales en resultados económicos, y este año también promete serlo.

¿Cómo ha cambiado la educación superior en la última década, y cuáles son los desafíos futuros?

La educación se ha globalizado. Antes, las personas estudiaban donde nacían, pero ahora viajan para formarse. En la Universidad Complutense, por ejemplo, vemos estudiantes de todo el mundo, incluidos muchos de América Latina y Asia. Este cambio refleja una mayor movilidad y una educación más internacional. Los desafíos incluyen seguir fomentando esta globalización y garantizar la accesibilidad a la formación en un mundo cada vez más conectado.

¿Qué libro recomendaría a los oyentes de Cadena 3?

Recomiendo "Momentos perfectos", de Eugene O'Kelly, expresidente de KPMG. Es un libro que combina una historia conmovedora con una gran enseñanza sobre la vida. Es ideal para leer en un viaje y reflexionar profundamente.

Entrevista de Sergio Suppo.