Luis Picat: “La mirada kirchnerista no desapareció y el populismo está latente”

FOTO: "Aún no tenemos una visión única de país", remarcó el exintendente de Jesús María.

¿Por qué decidiste apoyar los lineamientos del gobierno de Javier Milei, rompiendo con la indefinición del bloque radical?

Mi decisión tiene raíces en la campaña que encabezó Patricia Bullrich, quien tras el balotaje apoyó a Milei. Coincidimos en la necesidad de cambiar el modelo económico kirchnerista, contra el que luchamos durante 20 años. Acompañar al actual gobierno es una cuestión de lógica y sentido común, alineada con los preceptos de libre mercado en los que creo firmemente.

¿Eso implica que te has afiliado a La Libertad Avanza?

No, para nada. Fui expulsado de la Unión Cívica Radical, pero mi apoyo al gobierno responde a una concepción de país, no a una afiliación partidaria. No planeo unirme a otro partido y continuaré mi mandato como diputado respaldando las políticas que considero correctas.

¿Qué aspectos destacas como aciertos del gobierno de Milei?

El principal logro es el modelo económico, ejecutado en tres fases con disciplina. El equipo económico estabilizó un país endeudado, generó confianza interna y externa, y brindó previsibilidad a los costos, algo clave para emprender en lo público y lo privado. Además, se ha consolidado la idea de no gastar más de lo que se ingresa, un principio que la sociedad ha asimilado y que empieza a reflejarse en gobiernos subnacionales y municipios.

¿Crees que el sistema político ha entendido que no se puede gastar más de lo que se tiene?

La sociedad lo entendió primero y obligó al sector político a empezar a aceptarlo. Sin embargo, no todos lo han asimilado. En Córdoba, por ejemplo, el mensaje del gobierno provincial es opuesto, defendiendo una mayor presencia del Estado. La gente ya exige a intendentes y, para 2027, lo hará a gobernadores, que reduzcan el costo de la política y equilibren las cuentas.

Algunos gobernadores, como los de Córdoba y Santa Fe, plantean la importancia de la obra pública. ¿Cómo se debería resolver la dicotomía entre obra pública y privada?

El modelo actual reduce recursos al gobierno nacional, pero el crecimiento económico incrementará la coparticipación, ingresos brutos e IVA, trasladando más fondos a las provincias. Estas deberán asumir más servicios y obras. Hay cuestiones nacionales, como la hidrovía o los pasos fronterizos, donde el gobierno central debe intervenir, aunque en algunos casos ha demorado. Las provincias tendrán mayor injerencia en obras nacionales a medida que manejen más recursos.

El Congreso refleja la fragmentación del sistema político, con un radicalismo sin rumbo, un PRO disgregado y un peronismo en crisis. ¿Qué esperas del próximo Congreso?

Espero que se consoliden dos visiones: una progresista, con un Estado más presente, y otra liberal, de libre mercado. La irrupción de Milei ha llevado a muchos a replantearse su identidad política. Aunque no veremos una división clara tras las elecciones de octubre, en 2027 podríamos tener dos modelos diferenciados, con una línea liberal, otra de centro que incluye a sectores del PRO, radicalismo y peronismo no kirchnerista, y un kirchnerismo rezagado.

¿No es riesgoso plantear un bipartidismo con modelos antagónicos, considerando el peligro de que el populismo regrese si el liberalismo pierde apoyo?

No creo que la democracia esté en riesgo; somos uno de los países más democráticos de Latinoamérica. Sin embargo, sí es peligroso no acordar un modelo económico único, sea quien gobierne. Hay diferencias profundas entre el AMBA, donde predomina la visión de un Estado intervencionista, y el interior, más productivista. Sin resolver estas discrepancias, el rumbo económico seguirá en riesgo, independientemente del número de partidos.

El proteccionismo económico, vigente durante 70 años, empieza a desmantelarse. ¿Cómo se gestionará esta transición para que el modelo liberal prospere?

Cambiar un modelo proteccionista de décadas es complejo. Hay industrias que no pueden competir y otras que sí. La transición requiere reducir impuestos, retenciones y costos internos para exportar. Esto tomará los cuatro años de este gobierno. Además, falta una visión clara de Estado que incluya sectores como el agropecuario. La comunicación y el acompañamiento a los sectores productivos son clave para que la gente perciba beneficios y el modelo tenga éxito político y electoral.

¿Crees que el compromiso de los argentinos con las reformas de Milei, sabiendo que implicarían ajustes, se mantiene?

Todo gobierno sufre desgaste con el tiempo. Milei mantiene una aprobación superior a la de sus predecesores, pero conforme se toquen intereses sectoriales, como jubilados, universidades o el campo, el apoyo puede disminuir. Mantener la Asignación Universal y cumplir metas como la estabilización económica y la baja de inflación son estrategias que pueden sostener el respaldo para 2027.

¿Aún te sentís radical, al menos culturalmente?

Conservo valores que me transmitieron mi abuelo y mi padre, más familiares que partidarios. El radicalismo de hace un siglo tenía una visión clara, pero hoy está fragmentado y sin identidad. Mantengo una moral y ética aprendidas, pero no sé si eso me define como radical.

¿Cómo ves la perspectiva política de Córdoba, donde Juntos por el Cambio estuvo cerca de derrotar al peronismo, pero hoy está fragmentado?

No veo una perspectiva clara. Hay dos figuras, Rodrigo de Loredo y Luis Juez, con aspiraciones a gobernar, pero están muy divididas. Esta desunión beneficia al peronismo, que lleva 24 años gobernando. Es peligroso institucionalmente no tener recambio. La oposición debe unificarse para disputar el poder que Córdoba necesita renovar.

¿Crees que La Libertad Avanza tiene vocación de integrar a sectores como radicales o el Frente Cívico en Córdoba?

Depende. El presidente Milei parece dispuesto a sumar, pero algunos armadores políticos prefieren una línea más cerrada. Espero que prevalezca la apertura, porque el modelo kirchnerista aún no ha desaparecido. Consolidar un modelo liberal requiere sumar actores que compartan esta visión para proteger los avances logrados.

En el Congreso, con 257 diputados y 72 senadores, ¿está más cerca o más lejos un consenso para un país económicamente estable?

Está más lejos. Hay demasiados que piensan de forma opuesta y priorizan el poder por encima de la estabilidad. El peronismo, en particular, puede recurrir a prácticas populistas que desestabilicen la economía. Por eso es crucial que el gobierno sume a quienes rechazan el kirchnerismo para construir un consenso mínimo.

En el interior, como en Jesús María, hay polos productivos que prosperan pese a los cambios políticos. ¿Cómo se explica esa diferencia con otras regiones?

Hay dos Argentinas: la del AMBA, dependiente de un Estado presente, y la del interior, productivista, que trabaja sin pausas. En el norte de Córdoba, las empresas generan ingresos mientras en el AMBA predominan los paros. Esta división cultural y de visión de vida preocupa, porque falta un concepto unificado de país. Debemos ayudar a quienes en el AMBA quieren salir de ese sistema dependiente, apoyando iniciativas como las de intendentes que rompen con el asistencialismo.

Para cerrar, ¿qué libro recomendarías a los lectores?

Recomiendo El sentido común de José “Pepe” Nun. Este libro, escrito por alguien que fue ministro al inicio del kirchnerismo, explora cómo usar el sentido común en política y la importancia de empatizar con visiones distintas para construir una Argentina más unificada.

Entrevista de Sergio Suppo.