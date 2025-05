Kovadloff: “Si todo se reduce a ordenar la economía, la democracia está de más”

En una entrevista del ciclo "La Argentina, hoy" de Cadena 3 con el destacado intelectual argentino Santiago Kovadloff, se abordaron los desafíos que enfrenta la democracia, tanto en el país como en el contexto global, en un momento de profundas transformaciones políticas y sociales.

Kovadloff, conocido por sus aportes al debate público y su compromiso con los valores republicanos, ofreció este martes un análisis incisivo sobre las dinámicas que están moldeando el presente y el futuro de la política en el país y en Occidente.

El miedo como protagonista de la política argentina

Kovadloff identificó al miedo como un eje central en la política actual de Argentina. Según su análisis, tanto el oficialismo como la oposición operan bajo la influencia de temores específicos que condicionan sus acciones.

Por un lado, el oficialismo promueve el miedo al retorno del kirchnerismo, derrotado en las elecciones de 2023. Por otro, en la oposición no kirchnerista, se percibe un temor creciente a la concentración de poder por parte del Gobierno, que podría derivar en prácticas autoritarias. En el kirchnerismo, en cambio, el miedo se centra en la Justicia, como quedó evidenciado en la reciente votación en el Congreso sobre el proyecto de ley de "Ficha Limpia", donde se canceló la posibilidad de que condenados por delitos graves puedan seguir siendo candidatos.

El filósofo destacó un episodio particularmente alarmante: la decisión de un bloque político importante de apoyar que delincuentes condenados puedan postularse, junto con la inexplicable ausencia o cambio de voto de dos senadores que torcieron el resultado de la votación. Para Kovadloff, este hecho representa una "burla a la justicia" y una crisis institucional grave, ya que pone en evidencia un choque entre dos visiones de país: una que respeta la Constitución y los fallos judiciales, y otra que los soslaya en favor de mayorías circunstanciales. "Estamos ante una crisis institucional muy grande", afirmó, subrayando cómo el miedo a la ley por parte de algunos sectores y el temor al retorno del pasado por parte de otros alimentan una polarización que debilita los ideales republicanos.

Un lenguaje que polariza y desoye la república

Otro aspecto preocupante señalado por Kovadloff es el uso del lenguaje en la política actual. El discurso oficialista, según él, se caracteriza por una combinación de un "lenguaje cloacal", que convierte al adversario en una figura a aniquilar, y una "jactancia hiperbólica", que exalta los propios logros sin admitir matices ni procesos de construcción. Esta retórica no sólo profundiza la polarización, sino que también refuerza la idea de que no hay lugar para quienes cuestionen al poder desde dentro de la legalidad. "No hay porvenir para nadie que no integre la fuerza hegemónica del poder", señaló, alertando sobre cómo este enfoque pone en riesgo la libertad de expresión y el debate plural.

Además, Kovadloff subrayó la continuidad de prácticas populistas entre el kirchnerismo y el actual oficialismo, desmintiendo la narrativa de una antítesis clara entre ambos. "El populismo sigue vigente en la Argentina", afirmó, destacando que la necesidad de mantener la figura de un enemigo y la desvalorización de la libertad de expresión son rasgos comunes que persisten, independientemente de la orientación ideológica.

La crisis del sistema de partidos y el desafío republicano

El intelectual también abordó la desarticulación del sistema de partidos en Argentina, un fenómeno que atribuye a la pérdida de credibilidad de los discursos partidarios tradicionales, como los del radicalismo o el PRO, y a la ausencia de doctrinas sólidas que guíen la acción política.

La transición de figuras entre partidos, sin una base ideológica clara, refleja esta crisis. "El sistema de partidos está en crisis, porque ha perdido credibilidad", señaló, advirtiendo que el oficialismo parece apostar a la "destrucción de este sistema", en lugar de buscar una oposición consolidada con la que dialogar.

Esta falta de interlocución y consensos, según Kovadloff, amenaza el porvenir republicano del país. "La democracia republicana se basa en partidos políticos", afirmó, destacando que las alianzas coyunturales y las transiciones oportunistas no pueden reemplazar un sistema político basado en valores compartidos y debates constructivos. La ausencia de una oposición sólida podría derivar en un sistema político sin contrapesos, donde el miedo y la hegemonía dominen sobre el diálogo.

Una involución democrática en el contexto global

El análisis de Kovadloff no se limitó a Argentina, sino que se extendió al contexto global, donde observa una "involución democrática" marcada por el auge de los populismos y los nacionalismos. En Estados Unidos, la presidencia de Donald Trump representa un desprecio por las tradiciones democráticas, mientras que en Europa, el avance de la derecha extrema y la persistencia de ideales imperialistas en Rusia señalan un retroceso en los valores de interdependencia y diálogo que caracterizaron el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. "Estamos más cerca de un período previo al año 45 que a uno ulterior", advirtió, sugiriendo que el mundo occidental enfrenta una crisis de los consensos básicos que sostienen la democracia.

El uso de un lenguaje belicista, como hablar de "guerra comercial" o "batalla cultural", también preocupa al filósofo. Estas expresiones, que trasladan significados violentos a contextos no necesariamente bélicos, pueden normalizar la hostilidad y la intolerancia, como ocurrió en los años previos al auge de los totalitarismos en el siglo XX. Citando a Ortega y Gasset, Kovadloff recordó que la historia demuestra cómo la contaminación del lenguaje con términos beligerantes puede traducirse en realidades de confrontación y exclusión.

Una recomendación para pensar la libertad

Al cierre de la entrevista, Kovadloff recomendó la lectura de "Libertad y Política", una conferencia convertida en ensayo por Hannah Arendt. Este texto, según el intelectual, es de una enorme actualidad, porque subraya que la libertad sólo tiene sentido en el ámbito de la política, donde la convivencia requiere valores compartidos y la autonomía personal se pone al servicio del debate colectivo.

La recomendación no sólo refleja la profundidad de su pensamiento, sino también su llamado a nutrirse de subjetividades ricas en un momento en que la calidad de lo que se lee y se debate es más crucial que nunca.

Entrevista de Sergio Suppo.