Florencia Bonelli: "Lo mejor que me dieron mis libros son mis lectores"

En una cálida entrevista con Sergio Suppo en el ciclo La Argentina, hoy, por Cadena 3, la escritora cordobesa Florencia Bonelli, referente indiscutida de la novela histórico-romántica en español, compartió su pasión por la literatura, su vida nómade y el impacto inesperado que sus libros han tenido en millones de lectores.

Nacida en el barrio de General Paz, Córdoba, Bonelli nunca imaginó que sería escritora. Licenciada en Ciencias Económicas, su vida dio un giro inesperado a los 27 años gracias a una novela que marcó su destino: El árabe, de Edith Hull.

“Estaba cenando con mi esposo, Miguel, y le conté que ese libro me hacía imaginar escenas y diálogos. Él, muy práctico, me dijo: ‘Escribilas’. Ese fin de semana compramos una computadora, un armatoste, y así empecé”, recordó entre risas. Bonelli no duda en afirmar que estudió contabilidad para conocer a Miguel, quien la impulsó a dar sus primeros pasos como escritora.

Su proceso creativo es tan disciplinado como su vida de contadora: escribe en computadora, con un rigor horario, y solo usa papel para anotar ideas fugaces. Su inspiración, asegura, no depende de los lugares que ha recorrido —Italia, Bruselas, Londres o Suiza, donde reside actualmente—, sino de una imaginación “frondosa” y una exhaustiva investigación histórica. “No importa dónde esté, puedo escribir con una computadora y un escritorio. La investigación y mi imaginación son las que alimentan mis historias”, explicó.

La Casa Neville: Heroínas que desafían el tiempo

Yo soy el Viento, la novela que Bonelli presentará este sábado 17 de mayo a las 16 horas en el Teatro Comedia (Rivadavia 254, Córdoba), cierra la saga de La Casa Neville, una trilogía ambientada en 1835 que sigue a Manon, una joven banquera en una época donde las mujeres rara vez ocupaban esos roles.

“Dudaba si era verosímil, pero investigando descubrí a Gracia Nassi, una banquera judía del Renacimiento que manejaba fortunas a los 25 años. La incorporé como un personaje en la novela, un antepasado que Manon admira”, reveló.

Las heroínas de Bonelli, como Manon o Francesca de Lo que dicen tus ojos, son un sello de su obra: mujeres valientes, fieles a sus convicciones y dispuestas a enfrentar la marginación por ser quienes son. “Me encantaría ser como ellas. Son mis hijas y las admiro. Me enseñan a ser valiente”, confesó.

Sus novelas, además, integran un erotismo natural que, lejos de buscar escandalizar, refleja la libertad y la pasión. “Lo incorporé porque era normal en las novelas románticas que leía. Me sorprende que lo destaquen, pero muchas lectoras me agradecen porque mis libros las ayudaron a vivir su sexualidad con menos tabúes”, afirmó.

El impacto inesperado de sus historias

Aunque Bonelli escribe por amor a la literatura, sus lectores le han dado un propósito mayor. “Lo mejor que me dieron mis libros son mis lectores, grandes maestros”, aseguró. Desde quienes le confiesan que sus novelas los acompañaron en depresiones hasta aquellos que tomaron decisiones de vida inspirados por sus personajes, Bonelli se emociona al descubrir el impacto de su obra. “No escribo con ese propósito, pero saber que mis libros ayudan, aunque sea sin querer, me hace sentir que existo para algo”.

Su conexión con Córdoba, a pesar de vivir fuera de Argentina desde los 22 años, sigue intacta. “Tu tierra es donde hiciste el primario y el secundario. Ahí está tu identidad: los chistes, las comidas, la música, la historia popular”, reflexionó. Esa raíz cordobesa se refleja en sus personajes y en su calidez al interactuar con sus lectores, a quienes invita a la presentación de Yo soy el Viento en un evento gratuito donde promete charlas, preguntas y firmas de ejemplares.

Una lectora que escribe

Bonelli se define, ante todo, como una lectora compulsiva, un eco de la célebre frase de Jorge Luis Borges: “Soy un lector que escribe”. Para los oyentes de Cadena 3, recomendó dos novelas que la marcaron: Amor bajo el espino blanco, de Ai Mi, sobre la revolución cultural china, y El jinete de bronce, de Paulina Simons, ambientada en el sitio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. “Son intensas, prepárense”, advirtió con entusiasmo.

Entrevista de Sergio Suppo.