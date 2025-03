Diego Cabot, sobre el criptogate: “No creo que sea una cadena de ingenuidades”

El reconocido periodista de La Nación, Diego Cabot, protagonista de la histórica investigación de los “Cuadernos de las Coimas”, compartió su visión sobre el estado del periodismo, la transparencia gubernamental y el reciente escándalo conocido como “Criptogate” con Cadena 3, en el cliclo "La Argentina, hoy".

En un diálogo profundo, Cabot analizó la relación entre el poder y la prensa, los desafíos de la Justicia y las implicancias de un caso que golpea el corazón del relato del presidente Javier Milei.

El periodismo bajo fuego, una tensión constante

Cabot, con la autoridad que le confiere haber destapado uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia argentina, comenzó reflexionando sobre el rol del periodismo en un contexto donde, desde el gobierno de Milei, se han intensificado las críticas hacia la prensa. “El periodismo tiene eso de ser una profesión que está en constante cambio”, afirmó, destacando cómo los vaivenes políticos y los estilos de comunicación de cada administración afectan la dinámica entre el poder y los medios. Desde los voceros kirchneristas como Gabriela Cerruti hasta el actual Manuel Adorni, pasando por los años de Mauricio Macri, Cabot subrayó que “la tensión siempre está”.

Para él, esta tensión es inherente al oficio: “Cuando vos escribís algo interesante, siempre hay al menos una persona que no quiere que eso se escriba”. Sin embargo, advirtió que el estilo de Milei, apoyado en su fuerte presencia en redes sociales, agrega una dimensión nueva y poderosa a este enfrentamiento, aunque no necesariamente distinta en su agresividad respecto a predecesores como Cristina Kirchner.

Transparencia: entre la desprolijidad y la sospecha

Interpelado sobre la transparencia en el gobierno de Milei en comparación con administraciones anteriores, Cabot ofreció una mirada matizada. “Es muy difícil que en los gobiernos no haya nunca corrupción”, señaló, pero marcó una diferencia clave: “¿Qué hacés con el corrupto? ¿Lo sostenés o lo corrés?”. En contraste con el kirchnerismo, donde describió un “sistema de recaudación corrupto” estructurado, el periodista no ve en Milei una intención similar de “llevarse la caja”. Sin embargo, tampoco encuentra señales contundentes de una gestión “prolija” como el presidente pregona.

Citó el caso de la licitación de la Hidrovía –una concesión millonaria clave para el comercio argentino– como ejemplo de desprolijidad: “Se hizo muy torpemente. Todo el mundo dijo que estaba mal hecho, que no era transparente”. El proceso, que fue anulado por el propio Gobierno tras críticas, dejó dudas sobre si se trató de impericia o algo más. Otro punto crítico fue la designación de Ariel Lijo para la Corte Suprema, una decisión que Cabot calificó de “vergüenza” y “burla” para el sistema judicial, dado el historial del juez.

En cuanto a avances concretos contra la corrupción, Cabot señaló que el Gobierno no ha impulsado reformas estructurales como una Oficina Anticorrupción independiente o leyes significativas, a diferencia de algunos logros del macrismo, como la Ley del Arrepentido. “No lo veo fanático de luchar por la transparencia”, sentenció.

Criptogate: ¿error o complicidad?

El escándalo de $LIBRA, conocido como “Criptogate”, ocupó un lugar central en la conversación. Este caso, que involucra un tuit de Milei promocionando una criptomoneda vinculada a personajes de dudosa reputación, generó sospechas sobre los manejos del Gobierno en un terreno tan sensible como el financiero. Cabot se mostró escéptico: “Me cuesta creer en semejante cúmulo de errores encadenados en una persona que considero muy inteligente”.

Para el periodista, la idea de que Milei, un economista con aspiraciones globales, haya caído en una “cadena de ingenuidades” no es convincente. “Si quien lo indujo no está afuera del gobierno, no hay tanta inocencia”, afirmó, sugiriendo una posible complacencia. Las explicaciones oficiales, añadió, “no le resultaron creíbles a nadie”. El caso, según Cabot, golpea directamente el relato de Milei como un líder “sofisticado” y “distinto”, lo que podría explicar su impacto desproporcionado.

La Justicia, sin herramientas ni capacidad

Consultado sobre la capacidad de la Justicia argentina para investigar el "Criptogate", Cabot fue tajante: “No tiene capacidad”. Comparó la situación con la causa de los "Cuadernos de las coimas", donde una fiscal con apenas cinco empleados enfrenta a 170 procesados defendidos por los mejores estudios jurídicos del país. “Es muy difícil que la Justicia se pueda meter en delitos tan complejos”, explicó, destacando la falta de recursos y estructura para abordar tramas que involucran criptomonedas o maniobras contables sofisticadas.

En cuanto a los "Cuadernos", informó que el juicio oral comenzará el 8 de noviembre de 2025, con 170 procesados y cientos de testigos, un proceso que se extenderá por años. “Veinte años después del comienzo de los registros, veremos el resultado final”, reflexionó, recordando cómo su hallazgo de los apuntes de Oscar Centeno –chofer de un alto funcionario kirchnerista– destapó un sistema de coimas que marcó un hito en el periodismo argentino.

Una recomendación literaria para entender el presente

Para cerrar, Cabot recomendó "Nexus", de Yuval Noah Harari, un libro que explora la hiperconectividad, la inteligencia artificial y la importancia del relato en la sociedad actual. “El Criptogate pega justo en el relato de Milei”, destacó, subrayando cómo el escándalo desafía la narrativa presidencial. “Es muy actual para entender lo que está pasando”, concluyó.

Entrevista de Sergio Suppo.