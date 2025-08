Carassai, sobre el Golpe del 76: “Hubo consenso tácito, pero no apoyo popular”

¿Qué tan popular fue el golpe militar de marzo de 1976? ¿Existía un estado de opinión pública favorable a la interrupción del orden constitucional en 1975-1976?

Para analizar la popularidad del golpe de 1976, es útil compararlo con otros momentos históricos, como la caída de Perón en septiembre de 1955. En 1955, las clases medias salieron a celebrar en las plazas lo que llamaban la "Hora de la Libertad", viendo a Perón como un tirano. En cambio, el 24 de marzo de 1976 no hubo celebraciones masivas. El apoyo al golpe fue más tácito, especialmente entre los sectores medios, que sintieron alivio ante el fin de un período caótico marcado por el "Rodrigazo" y la inestabilidad económica. No fue un apoyo popular activo, como en 1955, sino un consenso implícito, en parte porque los golpes militares eran vistos como algo naturalizado tras los antecedentes de 1955, 1962 y 1966.

¿Por qué la sociedad civil de 1976 percibió el golpe como algo relativamente normal? ¿Esperaban que la dictadura de 1976-1983 tuviera el nivel de represión que finalmente aplicó?

Los militares eran un actor político legitimado en la sociedad de entonces. Entre 1955 y 1976, hubo varios golpes y alzamientos, por lo que la intervención militar se veía como una solución aceptada cuando la política no resolvía los conflictos. El golpe de 1976 no sorprendió y generó alivio en muchos, pero no había una expectativa de la dureza represiva que vendría. Los militares ocultaron sus acciones más crueles, como los centros clandestinos de detención y los operativos no oficiales, lo que indica que el terrorismo de Estado no contaba con un apoyo social mayoritario. Había una demanda de orden político y económico, pero no de las prácticas represivas extremas que implementaron.

¿Cómo era la vida cotidiana de los argentinos en los años 70, considerando lo que se sabía o no sobre la represión?

La década del 70 fue diversa. En los primeros años, antes de la dictadura, hubo entusiasmo por el retorno de la democracia en 1973 y el regreso de Perón. Sin embargo, la sociedad estaba dividida: cerca del 50% votó por la fórmula peronista Cámpora-Solano Lima, celebrando principalmente el regreso de Perón, mientras que el otro 50%, sobre todo sectores medios, apoyaba más la democracia que a Perón. La vida cotidiana reflejaba esta polarización, y entre 1973 y 1976, el peronismo enfrentó una crisis interna que marcó el período, con conflictos entre sus facciones y alianzas inesperadas, como el encuentro entre Perón y Balbín, líder radical. La represión no era plenamente conocida por todos, lo que permitió cierta "normalidad" en la vida diaria, aunque el contexto era tumultuoso.

En tu libro hablás de la "naturalización de la violencia". ¿Cómo se expresó esto en la sociedad de los años 70, incluso en la gente común?

La violencia en los años 70 se dividía en social y política. La violencia social, como el "Cordobazo" o el "Tucumanazo", era vista con simpatía por los sectores medios, que apoyaban estas rebeliones populares contra una dictadura opresiva. En cambio, la violencia política de grupos armados como Montoneros o el ERP tenía mucho menos respaldo fuera de círculos politizados, como universidades o ambientes intelectuales. Analizando el lenguaje publicitario de revistas como Panorama o Primera Plana, que en 1974 alcanzaban 340 millones de ejemplares, se observa una presencia inédita de metáforas violentas, reflejo de un inconsciente social. Los publicistas, como Héctor Solanas, buscaban captar estados de ánimo, no solo vender productos, y usaban la violencia para conectar con las audiencias.

¿Las organizaciones armadas como Montoneros o el ERP fueron tan populares como creían?

No, en términos de masividad. Estas organizaciones interpelaban a sectores juveniles, clases medias urbanas y ambientes politizados como universidades o círculos artísticos, donde sus acciones se justificaban o comprendían bajo la idea de que "la violencia de arriba justifica la de abajo". Sin embargo, fuera de estos micromundos, en pueblos o provincias, sus acciones no generaban simpatía mayoritaria, según testimonios y prensa local de la época.

¿Por qué en 1982 la recuperación de Malvinas era una causa tan popular y sentida por los argentinos?

La causa Malvinas se consolidó desde los años 30, cuando los primeros grupos nacionalistas comenzaron a cuestionar la relación con Gran Bretaña, viendo a Argentina como parte de un "imperio informal" británico. En los 40, con el peronismo y su discurso antiimperialista, Malvinas ganó presencia en manuales escolares. Para los 60, la causa era ampliamente compartida, como muestran hechos como el vuelo de Fischer en 1964, recibido como héroe por el presidente Illia, o la Operación Cóndor de 1966, que, pese a su naturaleza violenta, generó manifestaciones de apoyo en varias ciudades. Estas acciones reflejaban un sentimiento nacionalista extendido.

¿Fue la popularidad de la causa Malvinas el motivo principal de la decisión militar de invadir las islas en 1982? ¿Y por qué sectores políticos, empresariales y sociales apoyaron la invasión, a pesar de oponerse a la dictadura?

La popularidad de la causa fue un factor, pero no el determinante. La Junta calculó correctamente que la invasión tendría apoyo social, como se vio en el respaldo de sectores políticos, sindicales e incluso de izquierdas exiliadas, que priorizaron la lucha contra el "imperialismo" sobre su oposición a la dictadura. Sin embargo, la decisión se basó más en el aislamiento interno e internacional de la dictadura, que buscaba legitimarse. Los militares subestimaron la respuesta británica, creyendo que Londres no defendería un territorio lejano, lo que reflejó un error en su lectura del contexto internacional, aunque acertaron al prever el apoyo social en Argentina.

Como cierre, ¿qué libro recomendarías a los oyentes de Cadena 3?

Recomiendo "Guerra sucia, secretos sucios", de David Cox, hijo de Bob Cox, director del Buenos Aires Herald. Es un libro accesible, apto para todo público, que narra la historia de un periodista emblemático que enfrentó la dictadura con integridad, denunciando lo que ocurría. Lo estoy releyendo para mis clases en la Universidad de Buenos Aires y creo que es una lectura valiosa para entender esos años.

Entrevista de Sergio Suppo.