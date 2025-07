Berensztein: “Creo que en octubre predominará el alivio de la desinflación”

¿Qué lectura tiene del cierre de listas para las elecciones legislativas de octubre, tras un fin de semana tan intenso?

El proceso fue lamentable y previsible. Hubo mucho desorden, con numerosos conflictos y tensiones que se resolverán en las próximas semanas. Esto refleja cómo funciona la política en Argentina, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde este tipo de cierres siempre son dramáticos.

¿Qué opina sobre la suspensión de las PASO y su impacto en este contexto?

Las PASO, aunque criticadas por ser costosas y engorrosas, ofrecían un mecanismo democrático y transparente para dirimir disputas internas. Su suspensión dejó en evidencia la incapacidad de los partidos para coordinarse sin la intervención de la justicia electoral. Una reforma podría haber solucionado sus problemas, permitiendo una selección más natural de candidatos. Sin embargo, las PASO no resuelven cuestiones de fondo como la fragmentación partidaria o la baja calidad de la dirigencia.

¿Por qué cree que la calidad de la dirigencia política argentina se ha deteriorado tanto?

Es un fenómeno global, no exclusivo de Argentina. Hay un desaliento general hacia la participación política, agravado por la exposición pública y el escrutinio constante. En Argentina, esto es particularmente significativo, lo que afecta la calidad promedio de los representantes, como se observa en algunos episodios en el Congreso.

¿El cierre de listas permitió vislumbrar un nuevo escenario político o nos quedamos con las ganas?

No se consolidó un nuevo sistema político. Las elecciones de 2023 fueron un terremoto y las de 2025 podrían ser una transición hacia un sistema más ordenado en 2027. El éxito del programa económico del presidente será clave para clarificar el panorama político.

¿Qué peso tiene la provincia de Buenos Aires en estas elecciones?

La provincia de Buenos Aires, por su dimensión demográfica, marca una tendencia significativa. Con un tercio de los electores en sus secciones primera y tercera, su dinámica política es crucial, aunque los sistemas provinciales no siempre reflejan el panorama nacional.

¿Por qué muchos dirigentes de peso optaron por competir en elecciones nacionales y no en las provinciales?

Muchos prefirieron reservarse para las elecciones nacionales, donde ven mayores oportunidades. Además, la fragmentación política persiste porque faltan líderes capaces de coordinar y evitar divisiones, especialmente en espacios como el que ocupaba Juntos por el Cambio, ahora desarticulado.

¿Qué potencial electoral tiene el espacio Somos Buenos Aires, liderado por Schiaretti?

Somos Buenos Aires, que reúne a sectores del peronismo, el radicalismo y parte del PRO, tiene un potencial simbólico y electoral interesante. Incluye candidatos razonables, como intendentes fuertes en el interior de la provincia, y una agenda institucional que complementa al peronismo. Su éxito dependerá de cómo se consolide electoralmente.

¿Qué temas predominarán en las elecciones provinciales y municipales del 7 de septiembre?

La inseguridad, la infraestructura y los caminos rurales serán temas centrales, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde estos problemas impactan directamente en la vida cotidiana.

¿Cómo se resolvió el conflicto dentro del peronismo entre Kicillof, Massa, Cristina y Máximo?

Kicillof salió fortalecido, especialmente en el Gran Buenos Aires, donde impuso su liderazgo con una amenaza creíble de ruptura. Ha demostrado ser un administrador responsable y un político más hábil de lo que muchos esperaban, sin casos de corrupción conocidos. Massa, a pesar de su peso político limitado, se posicionó como un gran negociador, articulando acuerdos entre las partes.

¿Kicillof tiene la capacidad de liderar el peronismo a nivel nacional, como lo hizo Néstor Kirchner en su momento?

Es difícil. Los dirigentes bonaerenses, como Kicillof, Scioli o Duhalde, históricamente han enfrentado tensiones para liderar el peronismo a nivel nacional. Aunque Kicillof se ha fortalecido, no creo que logre un consenso amplio para 2027. Sin embargo, podría ser un buen candidato para liderar una derrota electoral, preservando su figura para el futuro.

¿Cómo interpreta la alianza entre el PRO y el presidente Milei?

No es una absorción, sino un acuerdo formal. El PRO, tras la dura derrota en la ciudad de Buenos Aires, decidió alinearse con Milei, pero con matices. Hay indicios de que Mauricio Macri está repensando su estrategia para 2027 y no está garantizado que mantenga un apoyo incondicional a Milei. Algunos dirigentes del PRO también se sumaron a Somos Buenos Aires, buscando ocupar espacios alternativos.

¿Cómo evalúa el impacto del programa económico de Milei en estas elecciones?

El éxito del programa económico será determinante. Milei tiene una ventaja en lo macroeconómico, con un enfoque claro en la estabilización. Sin embargo, en lo microeconómico, sectores no competitivos y tensiones acumuladas podrían generar costos políticos. Si no se abordan, alguna fuerza opositora podría capitalizar el descontento con un discurso razonable.

Creo que en octubre predominará el alivio de la desinflación. Estudios muestran que los argentinos valoran la estabilidad de precios, incluso si no les va bien económicamente. Esto favorecerá al oficialismo, aunque no explica por qué los dirigentes argentinos históricamente subestimaron el impacto electoral de bajar la inflación.

¿Por qué la desinflación no siempre se tradujo en beneficios políticos, como en la era de Menem?

Durante el menemismo, la desinflación perdió legitimidad por el aumento del desempleo, especialmente con la entrada masiva de mujeres al mercado laboral, y por los escándalos de corrupción. Estos factores opacaron los beneficios de la estabilidad. Hoy, aunque hay preocupaciones similares, el contexto es diferente, y el oficialismo podría capitalizar la desinflación si evita esos errores.

¿Es Milei un presidente de 30 puntos, como sugieren algunas elecciones recientes?

No, 30 puntos es su piso electoral, no su techo. Su potencial está entre 30 y 40 puntos, dependiendo de los candidatos y el contexto. Esto lo posiciona como la primera minoría en un partido que no existía hace dos años, lo cual es un logro significativo.

¿Cómo evalúa la construcción partidaria de La Libertad Avanza?

La Libertad Avanza, liderada por Karina Milei, ha logrado construir un partido nacional en poco tiempo, a pesar de los desafíos logísticos y políticos. Esto refleja un sistema político argentino que favorece la gobernabilidad, como se vio en acuerdos con el FMI o votaciones clave en el Congreso.

¿Qué impacto tendrá el resultado electoral de octubre en el futuro político de Milei?

Si el oficialismo supera el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo, podría interpretarse como un triunfo que proyecte a Milei hacia una reelección en 2027. Además, alcanzar los 87 legisladores necesarios para evitar vetos o juicios políticos es un objetivo alcanzable, especialmente con la alianza con el PRO.

¿Por qué no han llegado aún las inversiones esperadas?

Es prematuro esperar una ola de inversiones a sólo 19 meses de un cambio de gobierno, en un país con nueve defaults y controles de capitales vigentes. La estabilización lleva tiempo, como se vio en los primeros años de Menem. Instrumentos como el RIGI podrían atraer inversores, pero la reputación del país se construye gradualmente.

¿Qué factores nuevos posicionan a Argentina para un desarrollo futuro?

Argentina tiene una economía exportadora diversificada, con sectores como la minería y la energía que ofrecen un gran potencial. Además, la sociedad demanda estabilidad, lo que explica el triunfo de Milei. Esta combinación brinda una oportunidad única para el desarrollo, si se capitaliza adecuadamente.

Para cerrar, ¿qué libro recomienda a los oyentes?

Recomiendo "La Generala", de Emilia Delfino, un libro fascinante sobre Victoria Villarruel. Su personalidad la inscribe en el linaje de mujeres fuertes de la política argentina, como Evita o Cristina Kirchner, y ofrece una mirada interesante sobre su rol y su impacto.

Entrevista de Sergio Suppo.