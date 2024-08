París se despidió de los JJ.OO. con una espectacular ceremonia de clausura

Este domingo, 11 de agosto, los Juegos Olímpicos de París 2024 llegaron a su fin con la esperada Ceremonia de Clausura. Tras dos semanas de vibrante actividad en la capital francesa, la 33° edición del evento deportivo más importante del mundo concluyó en un espectáculo que marcó el inicio del nuevo Ciclo Olímpico hacia Los Ángeles 2028.

La ceremonia, que comenzó a las 16:00 (hora argentina), se llevó a cabo en el icónico Stade de France en Saint-Denis, donde se realizaron todas las pruebas de atletismo durante los juegos.

