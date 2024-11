Video: la empresa de Elon Musk lanzó al espacio la nave más grande del mundo

La empresa de Elon Musk, Space X, lanzó al espacio la nave “Starship”, considerada la más grande y potente del mundo.

Este martes, la empresa llevó a cabo la sexta prueba de vuelo del cohete. El lanzamiento, que tuvo como objetivo convertir la nave en una reutilizable, se llevó a cabo desde las 19 en la base especial Starbase, ubicada al sur de Texas.

Del lanzamiento formó parte el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump quien tiene una relación cercana con Elon Musk.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En principios del año 2023, la empresa de Elon Musk llevó a cabo cinco vuelos de prueba de esta nave espacial consiguiendo resultados positivos en cuanto a las metas propuestas por el equipo.

En su regreso a tierra, la base de la nave explotó. Mientras que, la parte principal de la nave aún sigue en el espacio.

/Inicio Código Embebido/

Super Heavy initiates its landing burn and softly splashes down in the Gulf of Mexico pic.twitter.com/BZ3Az4GssC