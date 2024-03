Tensión en Países Bajos por una toma de rehenes en una cafetería

Varias personas fueron tomadas como rehenes este sábado en Ede, una localidad del centro de Países Bajos. La Policía informó que no había indicios de una posible "motivación terrorista" y que tres personas ya fueron liberadas y están a salvo. Sin embargo, la fuerza explicó que continuaban los operativos.

"Hay una toma de rehenes con varias personas en un edificio del centro. De momento, no hay indicios de un móvil terrorista" de la ciudad de Ede, indicó la Policía en un comunicado publicado en la red social X (antes, Twitter).

/Inicio Código Embebido/

BREAKING – Terror Alert: Several people taken hostage in a cafe in Ede, Netherlands, says a city spokesperson. #BREAKING #Netherlands #Ede #terror pic.twitter.com/TwtCVBoxCk