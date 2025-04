Rusia intensifica sus ataques aéreos sobre Odesa y Járkov en Ucrania

Kiev/Moscú (EFE).- Nuevos ataques con drones por parte de Rusia se registraron durante la madrugada en las ciudades ucranianas de Odesa y Járkov, resultando en daños a diversas infraestructuras y ocasionando varias lesiones entre la población.

El alcalde de Odesa, Genadi Trujánov, reportó que fragmentos de un dron dañaron ligeramente una clínica en el puerto del mar Negro, aunque no afectaron a los pacientes. Sin embargo, cinco personas en la ciudad resultaron heridas debido al ataque, según el funcionario.

Por su parte, en Járkov, la segunda ciudad más importante del país, el alcalde también comunicó que un dron impactó una empresa local, causando un gran incendio en sus instalaciones.

Además, Zaporiyia, ubicada en el sureste de Ucrania y cercana al frente de guerra, también fue blanco de ataques. Según el gobernador de la región, Iván Fedórov, los drones rusos alcanzaron una gasolinera, provocando más preocupaciones entre los residentes.

La Fuerza Aérea de Ucrania confirmó que al menos 62 drones fueron lanzados en la noche anterior, incluyendo tanto drones de ataque como aquellos sin carga explosiva. Cuarenta de estos aparatos fueron derribados por las defensas ucranianas, mientras que 11 cayeron sin causar daños.

Además de los ataques en Odesa y Járkov, las regiones de Donetsk y Dnipropetrovsk también sufrieron afectaciones por los drones rusos, indicando un patrón de ataque más amplio por parte del Kremlin.

Estos asaltos a ciudades ucranianas siguen a un ataque previo en el que, el Domingo de Ramos, Rusia provocó la muerte de 34 personas al bombardear el centro de Sumi, ubicada en el noreste del país.

En un discurso reciente, el presidente Volodímir Zelenski recordó que Rusia rechazó hace poco más de un mes una propuesta de Ucrania para establecer un alto el fuego total. Zelenski enfatizó que solo la presión internacional y acciones decisivas obligarán al Kremlin a cesar los ataques diarios con drones y misiles que afectan ciudades y pueblos ucranianos.

