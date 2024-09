Reportan un tiroteo en el campo de golf donde estaba Trump: "Está a salvo"

Donald Trump, ex presidente y candidato Republicano en estas elecciones, se encuentra ileso tras un tiroteo ocurrido este domingo por la tarde, cerca de donde se encontraba, indicó su equipo de campaña a medios estadounidenses.

"El presidente Trump está a salvo tras los disparos en las inmediaciones. No hay más detalles en este momento", ha informado la campaña de Trump en un escueto comunicado.

Según CNN, el confuso hecho ocurrió en cuando Trump estaba jugando al golf en el Club Internacional de Golf Trump de West Palm Beach, en Florida.

El lugar del tiroteo. Foto: Google Earth.

Por su parte, el New York Post informó que el hombre que abrió fuego "fue visto por un equipo de avanzada varios hoyos por delante de Trump" y uno de los agentes que custodia al ex presidente abrió fuego contra él "varias veces".

Además, aseguraron que el supuesto atacante fue arrestado más tarde por la policía local en la Interestatal-95.

Esto ocurre casi exactamente dos meses después de que Thomas Matthew Crooks le disparara a Trump en un mitin en Butler, Pensilvania, el 13 de julio, hiriéndolo en la oreja.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Donald Trump Jr., hijo del magnate, posteó en su cuenta de la red social X: "¡Una vez más, amigos! DISPAROS en el campo de golf Trump en West Palm Beach, Florida. Según las autoridades locales, se descubrió un rifle AK-47 entre los arbustos.

/Inicio Código Embebido/

Again folks!



SHOTS FIRED at Trump Golf Course in West Palm Beach, Florida.



An AK-47 was discovered in the bushes, per local law enforcement. The Trump campaign has released a statement confirming former President Trump is safe.



A suspect has reportedly been apprehended. pic.twitter.com/FwRfrO3v6y