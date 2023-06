Quién es el "héroe de la mochila" que intentó reducir al agresor de los Alpes

El pasado jueves, un agresor en los Alpes franceses atacó salvajemente a varios niños con un cuchillo e hirió a un hombre de 24 años que transitaba por la zona.

Desde que se conoció el caso, que tuvo trascendencia mundial, repercutió la loable la actitud del hombre que, a pesar de estar siendo atacado, opuso resistencia e intentó reducir al agresor usando solo su mochila.

En las últimas horas trascendió la identidad de este “héroe de la mochila”. Su nombre es Henri, y recientemente fue recibido y felicitado por el presidente Emmanuel Macron.

“Experimentaste momentos muy duros, traumatizantes”, le dijo Macron. “Estoy muy orgulloso de ti”, agregó.

Le visage de la France qui sauve, qui va à la recherche de la vérité, qui soigne, qui accompagne avec efficacité et humanité.



Ma gratitude et ma fierté. pic.twitter.com/FBBRVjBbZC — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 9, 2023

El joven estudia filosofía y administración. “Era la voluntad de Dios que estuviera allí y pudiera intervenir", reflexionó en diálogo con medios locales.

“Todo lo que sé es que no estaba allí por casualidad. En mi viaje a las catedrales me crucé con este hombre y actué instintivamente. Era impensable no hacer nada”, dijo.

???????? catholique, scout, Français : Henri le héros d’Annecy, un exemple pour tous les jeunes qui a montré la valeur de ces trois engagements ???? pic.twitter.com/tqsYZpAgfb — Charles Prats APM ?????? (@CharlesPrats) June 9, 2023

Henri rechazó la etiqueta de “héroe”, y afirmó que, simplemente, trató de actuar “como todos los franceses deberían actuar o actuarían”.

El padre de Henri, François, calificó de "obstinada" la actitud de su hijo.

“Se arriesgó mucho, cuando no estaba armado, solo con sus mochilas”, dijo a The Associated Press. “No dejó de correr tras él durante muchos minutos, para evitar que regresara y masacrara aún más a los niños. Creo que evitó la carnicería asustándolo. Realmente muy valiente”, añadió.

François pidió que no se publicara su apellido.