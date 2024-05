"El Tigre" Bravo recordó a Menotti: "Era como un padre y también como un dios"

El exfutbolista Humberto Bravo, conocido como 'El Tigre', recordó con emoción y cariño a César Luis Menotti tras la triste noticia de su fallecimiento. Bravo tuvo un glorioso paso por Talleres y la selección argentina, donde fue dirigido por el 'Flaco'.

"Estoy muy conmovido. Sabía que estaba enfermo, pero no de gravedad", expresó Bravo en una entrevista con Cadena 3. "Para todos los muchachos que éramos de Córdoba y estábamos en la selección, él era como un padre", dijo.

Bravo recordó a Menotti como alguien más allá de lo futbolístico: "Siempre te preguntaba por la familia, te aconsejaba mucho". Además, destacó que el entrenador siempre le daba motivación a sus jugadores: "Era como un padre, pero también como un dios".

Asimismo, también recordó una anécdota sobre cómo Menotti lo ayudó cuandO Paris FC quería ficharlo: "Me ofrecieron un buen dinero porque querían comprar la sede y el predio", contó. "Menotti también le dijo [a los franceses] que yo era un granito de arena del fútbol argentino".

El exfutbolista nunca cuestionó ni pidió explicaciones a Menotti por no haber jugado en el Mundial: "No me tocaba ese tema tampoco. ¿Qué le podía haber pedido si me vendieron por una fortuna? Era plata para el club, para mi familia".

Al ser consultado sobre qué lugar ocupa Menotti entre los entrenadores que tuvo, Bravo no dudó: "El mejor, extraordinario. Te enseñaba todo. Él me enseñó a jugar sin pelota, me dio la posibilidad de correr menos y correr más para el arco contrario".

El histórico goleador de la "T" lamentó profundamente la partida del "Flaco" y expresó su deseo de haber podido estar con él en sus últimas horas: "Me hubiera gustado estar muy cerca de él, porque realmente me dio todo".

Entrevista de Juan Schulthess