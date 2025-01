Pepe Mujica reveló que se está muriendo: "Hasta acá llegué"

El expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica reveló que se está "muriendo" debido al cáncer que padece, se despidió de sus compatriotas y de sus compañeros del Frente Amplio, y manifestó: "Estoy condenado, hasta acá llegué".

En una entrevista publicada por el semanario uruguayo Búsqueda, en su chacra de Rincón del Cerro, el exmandatario, de 89 años, dijo: "El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado, no lo paro con nada".

En ese sentido, explicó: "No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta. Me estoy muriendo".

Y amplió: "Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso".

"Me quiero despedir de mis compañeros y mis compatriotas. Lo que pido es que me dejen tranquilo: no me acosen con la entrevista al pedo. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso".



Mujica elogió en la entrevista lo logrado por sus compañeros del Frente Amplio, cuyo candidato Yamandú Orsi se impuso en las elecciones de octubre pasado y asumirá como presidente el 1 de marzo próximo.

En ese sentido dijo que se va "totalmente tranquilo y agradecido".

Y destacó: "Mis compañeros lograron lo que mi generación no logró. ¡Mirá la votación que tuvieron! Y ahora van a tener nueve senadores y 36 diputados. Realmente impresionante. Eso lo lograron ellos".

