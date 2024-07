Otro episodio de Biden: llamó "el hombre negro" a su secretario de Defensa

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo otro episodio de confusión en medio de una entrevista, ya que olvidó el nombre de su secretario de Defensa, y se refirió a él diciendo “el hombre negro” (“the black man”). Este hecho no hace más que aumentar la presión sobre su figura para que renuncie a su candidatura a presidente.

El mandatario estaba dando una nota en el canal Black Entertainment Television (BET), un medio orientado al público afroamericano, y estaba hablando a favor de los derechos de los americanos con ascendencia africana, cuando mencionó que recibió críticas por designar a Lloyd Austin como secretario de Defensa.

Sin embargo, Biden olvidó del nombre de su funcionario. “Todo se trata de tratar a la gente con dignidad. Y se trata de estar seguros de que, por ejemplo, mira las críticas que recibí por nombrar al secretario de Defensa... el hombre negro”, dijo titubeando, tras hacer varias pausas para recordar su nombre. “Nombré a Katanji Brown, me refiero”, dijo luego, en referencia a la jueza asociada de la Corte Suprema.

/Inicio Código Embebido/

BIDEN: "Look at the heat I'm getting because I, I named a, uh, the, uh, secretary of defense — the black man" ?? pic.twitter.com/PJYzDznpIV