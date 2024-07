Nicolás Maduro votó y dijo que hará “que se respeten” los resultados

Poco más de 28 millones de venezolanos eligen este domingo a su próximo presidente por el período 2025-2031, en una competencia en la que el actual mandatario Nicolás Maduro va por la reelección y la oposición está encabezada por el ex diplomático Edmundo González Urrutia.

Las mesas abrieron a las 6:00 de Venezuela (7:00 de la Argentina) y se cerrarán a las 18:00. Desde temprano en la mañana, se observaron largas colas en varios centros de votación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El actual presidente y candidato del oficialismo, Nicolás Maduro, votó en Caracas e indicó: "Reconozco y reconoceré al árbitro electoral, los boletines oficiales y haré que se respeten".

“Mañana hablaré y le contaré muchas cosas al país. Tengan la seguridad de que mañana a esta hora, cuando estemos amaneciendo entre copas, habrá paz en Venezuela”, declaró el candidato luego de votar a primera hora.

El jefe de Estado venezolano emitió su voto en la Escuela Ecológica Nacional Bolivariana Simón Rodríguez ubicada en la localidad de Fuerte Tiuna.

/Inicio Código Embebido/

?? AGORA - Nicolás Maduro, no dia da eleição, diz ser o único candidato perseguido na Venezuela



“Em outros países há dezenas de candidatos assassinados. Graças a Deus na Venezuela temos paz. O único candidato perseguido sou eu.” pic.twitter.com/2iCx0oMGGD — SPACE LIBERDADE ? (@NewsLiberdade) July 28, 2024

/Fin Código Embebido/

“Hoy en Venezuela tiene que triunfar el bien, la expresión más grande del amor. Los que amamos a Venezuela hemos pasado todas las tempestades y queremos seguir avanzando en armonía”, afirmó Maduro.

“El único candidato perseguido se llama Nicolás Maduro, perseguido por los poderes del mundo. Es el único perseguido en las redes y baneado. Pero nosotros no estamos acostumbrados al lloriqueo, sino a la acción creativa”, agregó.

Además, Maduro aseguró que "Hubo paz y ni un incidente electoral. No le dieron ni una cachetada a un candidato, ¿es así en toda América Latina? No. Hablé con delegados internacionales y me hablaron de casos de en otros países en los que hay decenas de candidatos asesinados".