Más de 250.000 jóvenes llenaron la Plaza de San Pedro en misa de homenaje al Papa Francisco

Este domingo, más de 250.000 fieles, principalmente jóvenes, abarrotaron la Plaza de San Pedro del Vaticano y la Vía de la Conciliación durante una significativa misa de luto en honor al Papa Francisco. Originalmente, este evento estaba programado para la canonización de Carlo Acutis en el marco del Jubileo de los Adolescentes, pero se transformó en un conmovedor homenaje al pontífice fallecido.

La afluencia de personas fue tan impresionante que, una hora antes de que comenzara la misa, la policía tuvo que cerrar los accesos, dejando a unas 50.000 personas fuera de la plaza. Esta misa de luto fue la segunda de las celebradas, conocidas como 'Novendiales', que se llevan a cabo durante los nueve días posteriores a la muerte del Papa y que anteceden al Cónclave encargado de elegir a su sucesor.

Se espera que el Cónclave inicie el lunes 5 o el martes 6 de mayo, cuando los 133 cardenales menores de 80 años se reunirán en Roma para tomar la decisión sobre quién será el nuevo pontífice. Muchos cardenales asistieron a la misa en San Pedro y por la tarde participaron también del homenaje al Papa en la Basílica de Santa María Mayor.

La misa fue oficiada por el cardenal Piero Parolin, Secretario de Estado y considerado uno de los serios candidatos a suceder a Francisco. Durante la ceremonia, Parolin ofreció una emotiva homilía en la que instó a los asistentes a "acoger el mensaje del Papa y hacerlo vida".

En su discurso, el cardenal Parolin afirmó: "Nuestro afecto por él, que se está manifestando en estas horas, no debe ser solo una emoción del momento; debemos acoger su legado y vivirlo, abriéndonos a la misericordia de Dios y siendo también misericordiosos unos con otros".

Jóvenes de todo el mundo, muchos de ellos acreditados para el Jubileo, expresaron su tristeza por la muerte del Papa, pero también mostraron su alegría por participar en el Jubileo, tal como Francisco lo habría deseado. "La muerte del Papa el día de Pascua es una señal de esperanza", afirmó Roberto, un joven ecuatoriano de 17 años.

Además, Parolin dirigió un mensaje específico a los jóvenes, mencionando los "desafíos" que enfrentan, tales como la tecnología y la inteligencia artificial. "Francisco nos recordó que no puede haber paz sin que reconozcamos los valores de los demás, sin atender a los más débiles y, sobre todo, que no puede haber paz si no aprendemos a perdonarnos", concluyó el cardenal, lo que provocó un fuerte aplauso del público presente.