Larry Ellison, el magnate que podría convertirse en el próximo zar de los medios

Larry Ellison, el multimillonario cofundador de Oracle y una de las figuras más influyentes de Silicon Valley, está emergiendo como un contendiente inesperado para convertirse en el próximo magnate de los medios en Estados Unidos.

Con una fortuna estimada en 175 mil millones de dólares, según Forbes, y una trayectoria marcada por su audacia empresarial y su cercanía con el presidente Donald Trump, Ellison ha dado pasos significativos hacia el control de un imperio mediático.

Entre ellos, se destaca su reciente incursión en Paramount a través de su hijo David Ellison.

Un artículo de The New York Times de este 2 de abril de 2025, titulado "How Trump could make Larry Ellison the next media mogul" (Cómo Trump podría convertir a Larry Ellison en el próximo magnate de los medios), explora cómo esta alianza política y sus movimientos estratégicos podrían redefinir el panorama de los medios.

¿Quién es Larry Ellison?

Nacido el 17 de agosto de 1944 en Nueva York, Ellison creció en el South Side de Chicago tras ser adoptado por sus tíos.

Sin completar su educación universitaria –abandonó tanto la Universidad de Illinois como la de Chicago–, encontró su vocación en la programación.

En 1977, fundó Oracle Corporation, una empresa de software de bases de datos que inicialmente desarrolló un proyecto para la CIA y que hoy es la tercera compañía de software más grande del mundo por ingresos, con una capitalización de mercado de 480 mil millones de dólares.

Ellison fue su CEO hasta 2014, cuando pasó a ser presidente y director tecnológico, manteniendo un 40% de las acciones.

Conocido por su estilo de vida extravagante, Ellison posee la isla hawaiana de Lanai, una colección de aviones militares –incluyendo un MiG-29 que el gobierno de EE.UU. le prohibió importar–, y ha invertido en pasiones como las carreras de yates, en las que genó la America’s Cup en 2010 y 2013 con Oracle Team USA.

Su vida personal también ha sido tumultuosa, con cuatro matrimonios y divorcios, y recientemente se casó con Keren Zhu, una graduada de la Universidad de Michigan 47 años menor que él.

El salto a los medios

El interés de Ellison en los medios no es nuevo, pero cobró fuerza en 2025. Su hijo David, CEO de Skydance Media, cerró en septiembre de 2024 un acuerdo de 8 mil millones de dólares para fusionar su compañía con Paramount Global, un gigante que incluye CBS, MTV y los estudios cinematográficos Paramount.

Según The New York Times, "una presentación ante la FCC muestra que empresas afiliadas a Ellison poseerán la mayor parte del interés con derecho a voto actualmente en manos de Shari Redstone", quien controlaba Paramount.

A través de Pinnacle Media, su vehículo de inversión familiar, Ellison adquirió el 77.5% de las acciones con voto, posicionándose como el poder detrás del trono, mientras David asume el rol de CEO.

Esta movida no es solo un respaldo financiero a su hijo. The New York Times señala que "la relación de Ellison con Trump, un amigo cercano, podría facilitar la aprobación regulatoria del acuerdo", especialmente en un gobierno que favorece a aliados leales.

Ellison, quien participó en una llamada postelectoral en 2020 para cuestionar los resultados de las elecciones, según el Washington Post, consolidó su influencia en la administración Trump, asistiendo a eventos clave como el anuncio de un fondo soberano en el Despacho Oval junto a Rupert Murdoch.

Un magnate en ascenso

Ellison ya tiene experiencia tangencial en los medios: hizo un papel secundario en Iron Man 2 (2010) y apoya los proyectos cinematográficos de sus hijos, como Annapurna Pictures, de su hija Megan (Zero Dark Thirty).

Sin embargo, controlar Paramount lo colocaría en una liga diferente, porque rivalizaría con magnates como Rupert Murdoch.

The New York Times destaca que "Ellison ha regresado al foco público a través de TikTok", una plataforma que Oracle intentó adquirir en 2020 y que ahora enfrenta un posible veto en EE.UU., lo que podría beneficiar sus intereses si Trump lo respalda.

A sus 80 años, Ellison no muestra signos de desaceleración. Su riqueza, impulsada por el auge de Oracle en la nube y una participación del 1.4% en Tesla –donde fue director hasta 2022–, le da el músculo financiero para ambiciones mayores.

Si bien su perfil público es menos ruidoso que el de Elon Musk, su influencia silenciosa y su red de conexiones lo posicionan como un jugador clave.

Como sugiere The New York Times, "con Trump en el poder, Ellison podría no solo consolidar un imperio mediático, sino también moldear la narrativa cultural de una nación".

El próximo capítulo de este excéntrico multimillonario promete ser tan disruptivo como su legado tecnológico.