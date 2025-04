La posición de Robert F. Kennedy sobre el autismo desata controversia en EE.UU.

El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., generó una nueva ola de controversia tras afirmar que el Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una "enfermedad prevenible" causada por una "toxina ambiental".

Durante una conferencia de prensa el pasado 16 de abril, Kennedy aseguró que su departamento lanzará estudios para identificar esas toxinas.

Con ello, desestima las explicaciones científicas que atribuyen el aumento de diagnósticos de autismo a una mayor conciencia y mejores métodos de detección.

Estas declaraciones han provocado reacciones encontradas entre científicos, asociaciones de familias y la opinión pública.

En su intervención, Kennedy calificó el aumento de casos de autismo como una "epidemia alarmante" y citó datos recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que estiman que 1 de cada 31 niños en EE.UU. tiene TEA, frente a 1 de cada 36 en 2020. "Los genes no causan epidemias. Pueden generar vulnerabilidad, pero se necesita una toxina ambiental", afirmó, sin presentar pruebas científicas que respalden su hipótesis.

Kennedy anunció que en las próximas tres semanas se presentarán estudios para investigar factores como moho, aditivos alimentarios, pesticidas, agua, medicamentos, ultrasonidos y obesidad, prometiendo "respuestas" para septiembre de 2025.

Además, rechazó la idea de que el incremento en los diagnósticos se deba a avances en la detección o una mayor sensibilización social. Es "negacionismo epidémico", afirmó.

Kennedy también reiteró en el pasado su creencia, ampliamente desacreditada, de que las vacunas podrían estar relacionadas con el autismo, aunque en esta ocasión no las mencionó explícitamente.

Reacciones adversas

Las declaraciones de Kennedy fueron recibidas con escepticismo y preocupación por parte de la comunidad científica. Expertos como Neil Stone, especialista en enfermedades infecciosas del University College Hospitals de Londres, calificaron las promesas de Kennedy como una "estafa científica", al argumentar que resolver un problema tan complejo en pocos meses es inviable.

Hugo Peyre, psiquiatra infantil del Centro Hospitalario Universitario de Montpellier, Francia, señaló que las afirmaciones reflejan un "desconocimiento preocupante de la literatura científica".

La Fundación de Ciencia del Autismo, a través de su directora científica, Alycia Halladay, criticó el énfasis de Kennedy en factores ambientales, destacando que el informe de los CDC apunta a cambios en el acceso a servicios y la desestigmatización del TEA como principales razones del aumento de diagnósticos.

Annette Estes, directora del Centro de Autismo de la Universidad de Washington, subrayó que "las razones del aumento en el diagnóstico del autismo se deben al progreso científico y en la atención médica", y que las causas del trastorno son multifactoriales, incluyendo factores genéticos y ambientales no relacionados con toxinas específicas.

Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical en el Baylor College of Medicine, expresó su preocupación por el marco predeterminado de Kennedy. "El autismo comienza en el desarrollo cerebral fetal temprano, antes de que los niños siquiera vean vacunas", dijo.

Hotez, autor del libro Vaccines Did Not Cause Rachel’s Autism, lamentó que se destinen recursos a teorías ya refutadas en lugar de abordar necesidades reales, como la vivienda para adultos autistas.

Asociaciones y familias

Las asociaciones de familias y personas con TEA también han reaccionado con alarma.

La Autistic Self Advocacy Network acusó al Departamento de Salud de intentar "producir investigaciones falseadas" para respaldar las creencias de Kennedy y el presidente Donald Trump sobre las vacunas.

En redes sociales, padres de niños con autismo manifestaron que las declaraciones de Kennedy refuerzan estereotipos dañinos y estigmatizan a las personas con TEA al presentar el trastorno como una "enfermedad" que "destruye familias".

Por otro lado, algunos sectores han apoyado la postura de Kennedy. En la plataforma X, usuarios han elogiado su intención de investigar el autismo, aunque muchos de estos mensajes repiten afirmaciones no comprobadas sobre las vacunas.

Kennedy, conocido por su activismo antivacunas y su liderazgo en la organización Children’s Health Defense, ha promovido durante años la idea, refutada por numerosos estudios, de que las vacunas causan autismo.

Durante sus audiencias de confirmación en el Senado en enero de 2025, evitó desmentir esta relación, insistiendo en que es "pro-seguridad" y no antivacunas.

Su nombramiento como secretario de Salud fue criticado por expertos y organizaciones como la Asociación Estadounidense de Salud Pública, que consideran que carece de experiencia médica y ha causado daño al difundir desinformación.

Trump ha respaldado públicamente las iniciativas de Kennedy, sugiriendo en redes sociales que el aumento de diagnósticos de autismo podría estar relacionado con "comer algo, tomar ciertos medicamentos o tal vez rechazar algunas vacunas".

Estas afirmaciones avivaron el debate sobre el uso de recursos públicos en investigaciones que la comunidad científica considera innecesarias.

Kennedy reabrió un debate que la ciencia había cerrado hace años, generando temores sobre el impacto en la confianza pública en las vacunas y las políticas de salud.

Organizaciones como la Asociación Americana de Psiquiatría han reiterado que el TEA es una condición neurológica de origen multifactorial, con una base genética significativa, y no una "enfermedad prevenible" causada por una única toxina.

Mientras Kennedy promete "transparencia" en los estudios que se anunciarán, la comunidad científica insiste en la necesidad de investigaciones rigurosas que se centren en factores de riesgo reales, como los prenatales y perinatales, y en mejorar el acceso a servicios para las personas con TEA.

El plazo de septiembre para obtener "respuestas" fue calificado como poco realista, y muchos temen que los resultados estén predeterminados para alinearse con las creencias de Kennedy.

A medida que el debate continúa, las palabras de Kennedy no solo han puesto en tela de juicio el consenso científico, sino que han resaltado la polarización en torno a la salud pública en EE.UU. Las próximas semanas serán clave para determinar cómo se materializan estas promesas y qué impacto tendrán en la percepción del autismo y las políticas sanitarias.