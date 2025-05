Jair Bolsonaro presenta mejoría en su salud, pero sigue en el hospital sin alta prevista

El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, experimentó una notable mejoría en su salud después de la operación intestinal a la que fue sometido a mediados de abril. No obstante, aún no se ha determinado cuándo podría ser dado de alta, según informó él mismo a través de su cuenta en la red social X.

Bolsonaro publicó un mensaje desde el Hospital DF Star, donde se encuentra internado, para brindar detalles sobre su estado actual. "Continúo hospitalizado para seguimiento postoperatorio, más de 15 días después de mi última cirugía", comentó en su post. Después de varios días con información poco alentadora, el exmandatario reveló que fue dado de alta de la Unidad de Cuidados Intensivos el pasado 30 de abril y ahora se encuentra en una unidad de hospitalización.

"Actualmente, me encuentro clínicamente estable, sin dolor ni fiebre, con hipo continuo en seguimiento y con la presión arterial controlada", afirmó Bolsonaro.

El ex presidente también mencionó que ha mostrado buena aceptación de la dieta líquida y una mejora progresiva en las deposiciones espontáneas, lo cual fue clave para la retirada de la sonda. Además, recibe apoyo calórico y nutricional tanto por vía intravenosa como oral, buscando facilitar la adaptación de su organismo después de la operación.

Asimismo, Bolsonaro indicó que la fisioterapia motora se intensifica diariamente, con el objetivo de fortalecer los músculos y favorecer la evolución funcional de su sistema digestivo, mientras se toman medidas para prevenir la trombosis venosa.

A pesar de su recuperación, el ex presidente admitió que aún tiene visitas restringidas y sigue sin un pronóstico claro sobre su regreso a casa. "Hasta la fecha, aún no hay pronóstico de alta hospitalaria", concluyó Bolsonaro en su mensaje.